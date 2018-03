Izbacili su ga iz momčadi: Bivši igrač Uniteda pijan slupao auto

Bivši igrač Manchester Uniteda, koji trenutno nastupa za Sunderland Darron Gibson suspendiran je iz svoje ekipe zbog vožnje u pijanom stanju. Naime on je u subotu 17. ožujka u pijanom stanju je slupao svoj skupocjeni Mercedes u više parkiranih automobila.

Osim što je izbačen iz momčadi, Sunderland je započeo svoju istragu povodom ovog slučaja.

- Sunderland AFC je suspendirao Darrona Gibsona nakon što je igrač optužen za vožnju u alkoholiziranom stanju u subotu 17. ožujka. Nogometni klub je započeo potpunu istragu povodom ovog slučaja- stoji u službenom priopćenju engleskog kluba.

Policajci su zadržali Gibsona nakon što je automobilom udario u Nissan Note, te potom navodno ubrzao kroz mirnu ulicu u gradu. Kasnije je još udario u više parkiranih automobila.

- Bio sam kod kuće kada sam čuo strašan udar. Izašao sam van da vidim gdje mi je automobil. Bio je vrlo daleko niz ulicu. Nisam mogao vjerovati. Mislim da je udario u Nissan Note koji je bio malo dalje u ulici te da je nakon toga izgubio kontrolu nad vozilom. Udario je u Mercedes, te zid koji se urušio i oštetio još jedan automobil. Nakon toga svega su ljudi počeli pričati kako je sve to skrivio Darron Gibson. Navijač sam Sunderlanda i to samo pokazuje kakvu sezonu trenutno proživljavamo- izjavio je vlasnik jednog od slupanih automobila.

Ovo nije prvi ovakav incident za ovog igrača. U 2015. godini dok je još bio igrač Evertona priznao je da je vozio u pijanom stanju. Tad je slupao svoj Nissan Skyline GT-R vrijedan nešto više od 140 000 eura prilikom čega je udario u tri biciklista na jednoj benzinskoj pumpi u blizini njegove kuće.

Također je prošle godine bio kažnjen od Sunderlanda nakon što je snimljen u jednom baru kako vrijeđa svoj klub, ali i svoje suigrače.

