Izbacite ga iz sporta! Protivnika gađao branikom usred utrke...

Svjetski karting savez razmišlja o tome da Talijana Lucu Corberija doživotno izbaci iz ovog sporta zbog divljanja. Drugi put će ipak razmisliti prije nego što podivlja i poželi ugroziti nečiji život. ..

<p>Poštovanje, jednakost, prijateljstvo i pošteno natjecanje temelji su fair playa kojeg često spominjemo u kontekstu sporta. Te bi vrline trebao imati svaki sportaš. Kažemo trebali, jer očito u današnjem sportu i dalje postoje ljudi koji se raduju tuđoj nesreći. Ili je žele uzrokovati.</p><p>Talijanski vozač kartinga<strong> Luca Corberi </strong>zgrozio je cijelu javnost nakon sramotnog ponašanja na utrci svjetskog prvenstva u Italiji. Talijanski vozač je imao incident na stazi s Paolom Ipolitom nakon čega je oštetio svoj karting. Nakon nekoliko krugova je odustao od utrke.</p><p>- Ako ja neću pobijediti, e pa nećeš ni ti - promrmljao je Luca sebi u bradu i doživio pomračenje uma. Uzeo je branik koji je otpao s njegovog kartinga, došao do staze i bacio ga na Ipolita dok je ovaj jurio velikom brzinom!</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/racefansdotnet/status/1312770905630793728" target="_blank">OVDJE</a></i></p><p>Agresivnom Corberiju ni to nije bilo dosta. Nakon završetka utrke je luđački nasrnuo na kolegu i udario ga šakom, a ubrzo su se umiješali ostali vozači i odvukli ga od Ipolita.</p><p>Podivljali Corberi je vrlo lako mogao ugroziti i ostale sportaše, ali na njihovu sreću Talijan je poprilično neprecizan pa nije nikoga pogodio. Inače, staza South Garda Karting, na kojoj se vozila utrka, je u vlasništvu njegove obitelji. Očito je 'tatin sin' smatrao kako upravo on mora pobijediti.</p><p>A nakon pomračenja uma stigla mu je i čestitka. Svjetski karting savez razmišlja o tome da ga doživotno izbaci iz ovog sporta. I tako. Drugi put će ipak razmisliti prije nego što podivlja i poželi ugroziti nečiji život. </p><p> </p>