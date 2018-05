'Izbacite Mamiće i Vrbanovića ili vam slijedi sudska tužba!'

Borba oko Dinama sve je žešća, udruga "Dinamo to smo mi" ušla je u ring s čelnicima kluba i ne misle samo tako pasti. Zapravo, javnost je na njihovoj strani, imaju sve više poklonika jer, na kraju krajeva, bore se za pošteniji Dinamo, za izbore, za sve ono što bi Dinamo trebao biti. Ili što je bio, klub za koji su Zagrepčani disali kao jedan, koji je punio stadion bez obzira na protivnika.

Danas, predsjednik udruge Juraj Čošić predao je zahtjev za isključenjem Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića.

- Predali smo zahtjeve da se iz članstva isključe osobe protiv kojih se vodi proces da su oštetili Dinamo, Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića. Dočekao nas je radnik, predstavnik kluba, pozvao nas je unutra jer je trenutačno sastanak IO, no ja sam rekao da nemamo potrebu razgovarati s njima, da smo članske zahtjeve predali i da su oni sve negirali. Negirali su da imaju bilo kakve probleme, što je i očekivano jer čuvaju svoje pozicije. Stoga je ovo tek prvi korak. Idući je predaja zahtjeva za obeštećenje kluba i pripremamo sudsku tužbu prema klubu. Ako neće članovi skupštine i IO zaštiti interese kluba, onda će to napraviti njegovi članovi. Ne odustajemo do zahtjeva - jasan je bio Čošić.

Čelnici Dinama primili su zahtjev i sad se borba tek zahuktava. Što sad?

- Oni bi sad trebali sazvati skupštinu i na njoj izglasati isključivanje ove trojice iz Dinama, tako glasi statut kluba. Imaju rok mjesec dana da to naprave, ako ne naprave, pokrećemo tužbu. Nećemo im oprostiti niti jednu stvar koju su napravili na štetu kluba - rekao je Čošić nastavivši da ih klub itekako shvaća ozbiljno.

- Vidjeli ste i po njihovoj press konferenciji, koja nije bila uvjerljiva, da su reagirali. Oni će to sigurno probati minimalizirati. Brane svoje pozicije, brane se da nema nikakvih problema.

Kako se borba oko Dinama zahuktava, tako udruga "Dinamo to smo mi" dobiva sve više poklonika. Dečki imaju jasnu viziju, transparentni Dinamo ono je što bi svaki pravi navijač "modrih" prihvatio. I za što bi se trebao boriti.

- Javlja nam se jako puno ljudi. Već sad imamo veliku potporu, a sad tek krećemo, imat ćemo sve više članova... Preko 200 novih članova smo upisali u Dinamo, koji još nisu dobili svoje iskaznice. Ali dobit će, ne sumnjamo - zaključio je Čošić.

Podsjetimo, isključenje se traži pozivajući se na Članak 13. st. 4. toč. 1. Statuta, kojim je propisano da će se zahtjev za članstvom odbiti osobi za koju je pravomoćno utvrđeno da je Klubu svojim ponašanjem i radnjama nanijela štetu, kao i za vrijeme dok traju odgovarajući postupci. S obzirom na sadržaj potvrđene optužnice Državnog odvjetništva, a temeljem koje se pred Županijskim sudom u Osijeku vodi kazneni postupak protiv Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i Milana Pernara, zbog osnovane sumnje da su iz Dinama na nezakoniti način izvukli najmanje 116 milijuna kuna, nesporno su u odnosu na gore imenovane članove Dinama nastupile okolnosti za isključenjem iz članstva kluba.

Tu je sve jasno. Tako stoji u statutu...