<p>Američku javnost šokirao je slučaj <strong>Brandona Martina</strong> (27), nekad perspektivnog bejzbolaša, koji je 17. rujna 2015. u mahnitom pohodu u obiteljskoj kući u Riversideu u Kaliforniji ubio oca, ujaka i električara. I to vlastitom bejzbolskom palicom na kojoj je bilo ugravirano njegovo ime.</p><p>Porota u Los Angelesu u četvrtak ga je poštedjela smrtne kazne i odlučila kako će, zbog trostrukog ubojstva prvog stupnja, ostatak života provesti u ćeliji bez mogućnosti pomilovanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bejzbol u Zagrebu</strong></p><p>Martina su 2011. na MLB draftu izabrali <strong>Tampa Bay Raysi</strong> 38. pick. Igrao je tri sezone u razvojnoj ligi Miners, no nakon toga je nestao. Franšiza je s njim raskinula ugovor u ožujku 2015.</p><p>U međuvremenu se Brandon, nakon što je potpisao ugovor od 860.000 dolara i unajmio vilu, odao drogi, konzumirao je marihuanu i kokain, LSD, gljive... I njegovo je ponašanje za ukućane postalo neizdrživo. Bio je tempirajuća bomba.</p><p>- S njim niste znali što će se dogoditi. Zaključavali smo vrata i znali smo ga čuti kako viče. Svađao se sam sa sobom, lupao šakom o zid, udarao oca koji je bio u kolicima, pokušavao zadaviti majku i bacao škare na nju - govorila je na suđenju majka Melody.</p><p>Martinova obrana pravdala je užasan zločin kao posljedica shizofrenije, no na sudu su utvrili kako to nije bilo presudno. Konzumiranje druge, u svakom slučaju, jest.</p><p>Ironično, baš na dan ubojstva Martinova obitelj postavila je videonadzor kako bi se zaštitila od mogućeg napada, ali to je, čini se, bio samo okidač mahnitog čina. Martin je u krvavom pohodu nasmrt pretukao oca <strong>Michaela</strong>, ujaka <strong>Rickyja Andersena</strong> i instalatera alarma <strong>Barryja Swansona</strong>. Uhitili su ga idući dan.</p><p>Čini se kako je pogoršano psihičko stanje osuđenika utjecalo na odluku porote da nakon dvodnevnog vijećanja ne odluči smaknuti Martina smrtnom kaznom. Uvažili su i majčino završno svjedočenje.</p><p>- Ne želim izgubiti još jednog člana obitelji, zabili biste mi nož u srce - govorila je Melody.</p><p>Brandon je tijekom petogodišnjeg procesa odbijao suradnju i s odvjetnikom, ni s kim nije htio komunicirati i spavao je na podu. Zbog stravičnog će čina do kraja života možda razmisliti i pokajati se. Ima pregršt vremena za to.</p>