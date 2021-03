Otišao je u Budimpeštu svjestan da mu samo ulazak u finale europskih kvalifikacija donosi plasman na Olimpijske igre u Tokiju. I uspio je unatoč velikim problemima u ključnoj borbi.

Božo Starčević (32) zasad je jedini hrvatski hrvač koji ima olimpijsku vizu. U subotu je pobijedio Poljka Mateusza Wolnyja (8-0), europskog prvaka Sanana Sulejmanova iz Azerbajdžana (1-1, Starčević osvojio posljednji bod) i Čeha Oldřicha Vargu (3-1). Predao je finale Rusu Aleksandru Čekirinu zbog ozbiljne ozljede oka.

- Čeh me je u borbi u kojoj mi je ovisio plasman na Igre na samom početku noktom pogodio u oko. Sudac mi je dao pauzu, nije bilo krvi i nije izgledalo opasno. Ali nisam vidio na to desno oko do kraja meča - kaže nam Starčević, koji nastupa u kategoriji do 77 kilograma grčko-rimskim stilom.

Srećom, odradio je najteži dio kvalifikacija pobjedom nad Sulejmanovim, ali trebalo je i s jednim okom pobijediti Čeha iako nije bio favorit.

- Ispalo je dosta teže zbog toga, ali hvala Bogu da s druge strane nije bio teži protivnik. Zaderao mi je površinski sloj oka. Sad vidim na njega, ali dosta mutno. Bolje da sam ozlijedio oko nego zglob, ruku ili nogu. Sad moram mirovati pet dana - kaže Starčević i dodaje:

- Pet godina priprema stalo je u taj meč, očito je Bog osmislio takav put za mene, ali ispada da je svaka ciglica sjela na svoje mjesto. To je jedna od nekoliko stvari koje nisam planirao na putu za Tokio, ali ipak se sve dobro završilo.

Druga neplanirana vijest u njegovu život rođenje je drugog djeteta. Jer nadao se da će mu se posvetiti nakon Olimpijskih igara u Tokiju prošlo ljeto, ali one su odgođene, a kćer Anu supruga Irena rodila je krajem prošle godine.

- Morao sam nunati drugo dijete, skidati kilažu i spremati se za kvalifikacije, haha. Bilo je teško, ali izdržao sam. Sin Grgur sad će četiri godine, još ne kuži što se događa, pokušava mi otvoriti natečeno oko i gleda moje mečeve na televiziji.

Imat će u Tokiju nekih neriješenih računa. Jer plasman je u njegovoj kategoriji izborila i Rusija (pravo natjecanja imaju nacionalni savezi, ne nužno konkretni hrvači), a to znači da bi trebao opet vidjeti i Romana Vlasova, čovjeka kojega je "tuširao" u polufinalu Igara u Riju, ali su ga suci zakinuli za pobjedu.

- Svi znaju kako sam izgubio tu borbu i da sam trebao minimalno biti srebrni, ali ne bih htio ići u Tokio s mišlju kako mu se trebam revanširati. Spremit ću se i dati sve od sebe, dao Bog da bude dovoljno za medalju. Možda se Vlasov i ja opet sretnemo, ali ništa neće značiti što je bilo prije pet godina, i dalje je on favorit - kaže Starčević i nastavlja:

- Pa čovjek može postati tek treći u povijesti s tri olimpijska zlata. Najgori bi mogući izbor bio da se sretnemo u ranoj fazi ždrijeba, nadam se da će se kostur posložiti tako da se možemo naći tek u eventualnom finalu. Rusi u svakoj kategoriji imaju po dva, tri čovjeka za medalju, ali Vlasov je u hrvanju ono što su Messi ili Ronaldo u nogometu...

Drugi su Hrvati zapeli na europskim kvalifikacijama, ali imat će još priliku na svjetskima u Sofiji od 6. do 9. svibnja. Starčević nema tih briga, ali ni briga oko tima.

- U Rio sam upao u zadnji tren preko pozivnice, bez sparing partnera, i išao sam samo s trenerom, a sad imam brata Nikolu koji mi je trener, mentora Igora Petrenku iz Bjelorusije i vjenčanog kuma, trenera U-23 reprezentacije Antona Đoka, i sparing partnera. Vidjet ćemo koliko će nas uopće smjeti ići u Tokio - rekao je Starčević i zaključio:

- U svjetskom seniorskom hrvanju sam već 12 godina, dvostruki sam olimpijac. Prije svake borbe pomolim se Bogu da ne bude ozljeda i da bude Njegova volja. Nekad bude teže, ali na meni je da to prihvatim. Sad kad vidim da sam se kvalificirao s 32 godine s dvoje male djece, jedini od Hrvata, zaokružio sam tako karijeru. Dat ću sve od sebe, a što god bilo, potvrdio sam samom sebi da vrijedim.