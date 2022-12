Izbornik Argentine: Ljudi, ovaj rezultat nije pravi odraz, pa ova Hrvatska ima čudesan vezni red

Od 1986. godine i božanstvenog Maradone Argentine čeka naslov svjetskog prvaka. Messi se pojavio kao njegov nasljednik, prethodna četiri puta bio je neuspješan, a 2014. godine izgubio je u finalu. Breme koje je preteško za njega, smatrali su mnogi.

Osvojio je sve u karijeri, ali falio je naslov svjetskog prvaka. Najbitniji trofej i referentna točka u kompariranju najvećih svih vremena. SP u Katru mu je posljednje u karijeri i zadnja šansa, a sada ga koračić dijeli od besmrtnosti.

Njegov imenjak Lionel Scaloni ujedinio je Argentinu i pomogao Messiju na putu do finala Svjetskog prvenstva.



- Možda rezultat ne odražava pravo stanje na terenu, zaslužili smo pobijediti, ali nisam siguran da je to pravi rezultat. Hrvati su igrali odlično, kontrolirali su igru prvih pola sata, njihov vezni red igra dugo zajedno, jako ih je teško čuvati, markirati, imali su posjed lopte. Brozović, Kovačić i Modrić su među najboljim veznim redom na svijetu, njih nije nikako lako čuvati. Tako da nisam siguran da smo bili bolji za tri gola. Nakon penala smo okrenuli utakmicu. Ovo je povijesni trenutak.



Publika je s vama, bilo je 20.000 Argentinaca?



- Jako je teško to opisati riječima. Oduvijek sam sanjao o tome, kao Argentinac. Osjećao sam se neopisivo, slavimo pobjede na poseban način, zajedno s navijačima, s cijelom Argentinom. Kada smo izgubili od Arabije, navijači su bili uz nas, podržali su nas. I ta sinergija nas vodi dalje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL





Koga biste izabrali u finalu i treba li Messiju zlato da bi bio najbolji svih vremena?



- Messi najbolji svih vremena? Ako pitate Argentinca, a ja sam Argentinac, onda je odgovor DA. Imam privilegij raditi s njim. Svaki put kada ga gledam kako igra, on je ogromna motivacija ostalima. On je sve Argentincima.



Kako biste opisali stil vaše igre?



Nije svaka utakmica ista. Imamo vlastiti stil igre. Kada imamo loptu, imamo igrače koji znaju što i kako. Ponekad protivnik uzme kontrolu, ali tada moramo reagirati, kao što je prvih pola sata imala Hrvatska. Naša izvedba? Uvijek može bolje, ali sam zadovoljan kako smo igrali protiv Hrvatske.



Imate odličan stručni stožer, koji je navodno najzaslužniji za čitanje hrvatske igre?



- Naravno, ali što da vam kažem? Mislite da Hrvatska nema odličan stožer? Pogledajte njihovu klupu, Mandžukić, Olić, Ćorluka, to su bivši igrači koji pomažu Daliću, sigurno su odlični. I sigurno su sve napravili kako bi nas izbacili. Kao što smo mi sve napravili da izbacimo njih.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li ovo najbolja utakmica otkad ste izbornik?

- Mislim da smo igrali dobro, ali važan je i kontekst, značaj utakmice, ovo je polufinale. Hrvatska nije lagan protivnik, trebalo je puno energije uložiti da bismo pobijedili Hrvatsku, to nije lagan protivnik, kao što to sad vama izgleda.

Izgleda kao da ostavljate srce na terenu, koliko je bitna taktika bez srca?

- Morate igrati sa srcem, inače nema ništa. Ako možete biti kreativni, još bolje. Nije samo taktika važna, treba se znati nositi u teškim situacijama, a za to nam je potrebno srce. Moja momčad svaku utakmicu ostavlja srce na terenu, tako je bilo i tako će biti.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Diego Maradona bio je do večeras jedini Argentinac koji je u polufinalu Svjetskog prvenstva zabio dva gola. Sada je to i Julien Alvarez.

- Julien je odigrao fenomenalno, ne samo jer je zabio dva gola, već je surađivao s veznim redom. Jako sam zadovoljan kako je igrao.Nevjerojatan je osjećaj biti u finalu, ne mogu se uspoređivati s bivšim izbornicima Argentine koji su ispisali povijest.



