Izbornik BiH o Sučiću: To je bila ucjena, ne trebaju nam takvi

Bosni i Hercegovini bliži se ključna utakmica za plasman na Europsko prvenstvo. Protivnik u dodatnim kvalifikacijama im je Ukrajina, a izbornik Savo Milošević ne može računati na Petra Sučića koji je početkom ožujka izjavio kako će igrati za Hrvatsku. Njegova odluka je konačna, a takav rasplet situacije razočarao je izbornika koji je "transfer" mladog Sučića u reprezentaciju Hrvatske komentirao za Arenu Sport.

- To je klasičan primjer trgovine, čak dijelom i ucjene. Ja sam prije nekoliko mjeseci, kada sam shvatio da neki ljudi trguju oko toga, rekao da trebamo dići ruke. Pokazalo se na kraju kako sam bio u pravu jer ta je priča trajala dugo vremena, još i prije nego što sam postao izbornik BiH. Trajala je određeno vrijeme i u mom mandatu, dijelom sam i bio uključen u tu priču, dobivao sam informacije i na temelju tih informacija prije nekoliko mjeseci sam rekao da od toga nema ništa, da nas netko laže i da je to trgovina. Vrijeme je pokazalo da je to istina i zbog toga moraju postojati crvene linije i trenutak u kojem Nogometni savez BiH mora reći: 'Ne, ne trebate nam.' Tko god da je u pitanju - rekao je Milošević za Arenu Sport pa nastavio:

- Ja ću ovo reći bez ikakvog dogovora s ljudima iz Saveza. Ovo je egzaktan primjer toga da ne trebamo s nikim trgovati i ne dozvoliti nikome da nas ucjenjuje. Neka je i on kvaliteta za BiH reprezentaciju, neka bi nam i donio dobre stvari, ali ako će to napraviti uz pomoć ucjena, onda nam ne treba niti on, niti bilo tko takav, bilo kakvi ljudi ili menadžeri koji vide neki svoj interes. Takve stvari se moraju odstraniti. Ovo govorim bez da sam razgovarao s čelnicima Saveza, možda će se oni i naljutiti, ali reprezentacija mora biti svetinja. Slažem se da bi se moralo uraditi sve da bi se došlo do kvalitetnih igrača, ali i dalje mora postojati crvena linija. Doći će netko tko je manje kvalitetan od njega, ali će igrati srcem i dat će više za reprezentaciju - završio je Milošević.

Petar Sučić prije desetak dana rekao je kako želi nastupati za Hrvatsku, a ovako je objasnio svoju odluku:

- Odluka nije bila laka te bih želio zahvaliti svima u bosanskohercegovačkom savezu i tamošnjim reprezentacijama na razumijevanju. Ipak, kao Hrvatu mi je najveća želja predstavljati Hrvatsku koja je moja domovina. Pritom želim zahvaliti čelnicima HNS-a na iskazanoj želji da predstavljam Hrvatsku, kao i Dinamu koji mi je omogućio nogometni razvoj. Nastavit ću naporno raditi kako bih ispunio san i zaigrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Sučić je ove sezone nastupio za Dinamo 32 puta, a zabio je jedan gol i jednom je asistirao.