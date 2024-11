Izbornik BiH strahuje da ćemo mi i Francuzi zakuhati: 'Bojim se veljače, moglo bi biti svega...'

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki korak ka plasmanu na EuroBasket. Trenutno se nalazi na drugom mjestu iza Francuske i ispred Hrvatske, nakon što je pobijedila naše košarkaše 110-90 u sarajevskoj Skenderiji.

Gledano iz perspektive BiH, pobjeda protiv Cipra bila bi joj dovoljna u slučaju da nas Francuske dobije, no ako Hrvatska pobijedi... Loše joj se piše.

Upravo toga se boji bh. izbornik Adis Bećiragić.

- Iz ovog kuta izgleda da je to, to. Ali, rekao sam već, bojim se te veljače gdje bi moglo biti svega i svačega. Ne znam kako će Francuska ući u ovaj prozor u veljači. Može se svašta dogoditi još uvijek. Možemo biti zadovoljni što smo jedan korak ispred, ali moramo biti oprezni da napravimo sve što je u našim rukama da ne bude nekog iznenađenja. Ako se nešto drugo bude događalo, to je van naše kontrole - rekao je Bećiragić.

Dodao je i o utakmici.

- Mogu reći da smo bili 'sretni' što je na poluvremenu bilo neriješeno. Mi da smo eksplodirali u prve dvije četvrtine, ne bismo zadržali razliku. Eksplozija je bila u pravo vrijeme na pravom mjestu.

- Mi nismo ekipa koja može filozofirati pet na pet. Mi davimo protivnika, a zatim ga uništimo kontrama.