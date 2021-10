Golom Marija Pašalića, Hrvatska je u ožujku teškom mukom srušila Cipar. Bila je to klasična 'igru briši, bodove piši'. 'Vatreni' nisu izgledali dobro, mučili su se i patili protiv slabijeg protivnika, no Ciprani su pokazali da više nisu nogometni liliputanac i da itekako mogu namučiti i one reprezentacije jačeg ranga.

U nogometu se više nikoga ne smije podcijeniti, a to smo i sami nekoliko puta mogli naučiti na svojoj koži. Obzirom na mučenje na Rujevici, Zlatko Dalić gotovo sigurno neće podcijeniti Cipar.

Hrvatska nakon šest kola drži prvo mjesto u skupini s 13 bodova, a nadamo se kako će tako biti i nakon sutrašnje utakmice. Uz tri boda više. Utakmica se igra u Larnaci od 20.45, a susret je najavio ciparski izbornik Nikos Kostenoglou. Svjestan je da je Hrvatska ogroman favorit, ali neće pokazati bijelu zastavu. Njegov Cipar ide po pobjedu, tvrdi on.

- Znamo koliko je Hrvatska kvalitetna. Čeka nas vrlo teška utakmica protiv reprezentacije s velikom nogometnom kulturom. Ozbiljnost i predanost koje primjećujem kod svojih igrača čime me optimističnim. Prije utakmice postoje autsajder i favorit. Kad utakmice počne, toga više nema - kazao je Kostenoglou.

Tri dana nakon Hrvatske, Ciprane očekuje susret protiv Malte. Protiv Maltežana imaju se čemu nadati, no njima je svejedno protiv koga igraju. Pristup je isti.

- Ne pravimo razliku između jačeg i slabijeg protivnika. Naš cilj je predstaviti se najbolje što znamo i pokušati pobijediti

Cipar je posljednji na tablici nakon šest kola. Senzacionalno je pobijedio Sloveniju 1-0 pa onda izgubio od Malte 3-0! Uspio je uzeti bod na otvaranju kvalifikacija, a sada želi i 'vatrenima' pomrsiti planove.