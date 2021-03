Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na putu prema prvim bodovima u kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru stoji Cipar koji, iako nema zvučnih imena, igra vrlo organizirano, a takvim su stavom 'otkinuli' bodove Slovacima u 1. kolu. Baš su uoči prvog kvalifikacijskog ciklusa na klupu doveli Grka Nikolaosa Kostenogloua, bivšeg trenera Marka Livaje, koji je s momčadi odradio tek dva prava treninga da bi potom senzacionalno uzeo bod protiv favorizirane Slovačke.

No, svjestan je Kostenoglou da su 'vatreni' itekako kvalitetnija momčad od protivnika iz prvog kola, no nisu 'potegli' do Rujevice kako bi se tek tako predali bez borbe.

– Igramo protiv jako uspješne i kvalitetne reprezentacije, reprezentacije koja je napravila jako puno dobrih rezultata. I doprvacima svijeta. Nakon našeg prvog pozitivnog rezultata atmosfera je jako pozitivna, spremni i u dobrom raspoloženju dočekujemo ovu utakmicu – rekao je na pressici uoči utakmice novopečeni izbornik Cipra pa se još jednom osvrnuo na veliki uspjeh u prvom bodu:

– Jako sam sretan zbog toga što smo učinili protiv Slovačke, zbog samih igrača, no protiv Hrvatske ćemo morati još više i bolje da ponovimo nešto slično. Čeka nas jako težak i zahtjevan zadatak. Svi su zapamtili Hrvatsku kao drugu na svijetu i kao reprezentaciju s puno dobrih igrača. Rezultat iz Ljubljane zasigurno ne oslikava pravu snagu njihove vrste. Imamo veliki respekt prema Hrvatskoj, ali želimo se prikazati u što boljem svjetlu - zaključio je prije treninga na Rujevici.

Cipar, podsjetimo, nikad nije izborio Svjetsko ili Europsko prvenstvo, a njihova liga ima bolji koeficijent nego hrvatska. Ciparska je liga po koeficijentu 15. najbolja liga Europe s 27.750 bodova, dok je HNL 18. s 26.275 bodova.