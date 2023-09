Dalić prekinuo prevoditeljicu: Ma ne moraš im to prevoditi

Šokantni remi na Poljudu protiv Walesa i teška pobjeda protiv Turske, dosadašnji je učinak Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića lipanjski ciklus kvalifikacija propustili su zbog završnice Lige nacija pa imaju i po dvije utakmice manje u odnosu na konkurente u skupini. Do kraja godine 'vatreni' će odigrati čak šest utakmica, posljednju 21. studenog na Maksimiru, a prva na repertoaru je Latvija.

Hrvatska će u petak od 20.45 na Rujevici ugostiti reprezentaciju protiv koje smo posljednji put igrali prije 12 godina u kvalifikacijama za Euro. Zanimljivo, i tada smo ih ugostili u Rijeci, ali na Kantridi. Nema smisla uspoređivati razinu ove dvoje reprezentacije, 'vatreni' su ogromni favoriti i sve osim uvjerljive pobjede bilo bi iznenađenje. No, izbornik Dalić ništa ne prepušta slučaju. Itekako zna kako ovakve 'male' utakmice mogu biti dvosjekli mač pa je pristup maksimalno ozbiljan.

Stadion je gotovo pa rasprodan. Reprezentativce će dočekati sjajna atmosfera u prvoj utakmici nakon poraza od Španjolske u finalu Lige nacija, a Zlatko Dalić je najavio susret.

Latvija je najslabija reprezentacija u našoj skupini. Bismo li mogli saznati sastav uoči utakmice?

- Na papiru su najlošiji u grupi, ali upozoravam i igrače i sebe da moramo biti jaki i odgovorni. Nećemo kalkulirati, idemo s najjačim snagama. Nećemo mijenjati ništa što ne bi trebao. Sastav ćete vi svakako napisati, saznati... Nemojte me dovoditi u situaciju da moram govoriti sastav. Nisam do sad, niti ću. Nama su bodovi najvažniji, moramo skupiti što prije tih 15-16 bodova i osigurati plasman na Euro - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Već ste najuspješniji izbornik u povijesti. Još dvije pobjede vam nedostaju da se izjednačite s brojem pobjeda Slavena Bilića na klupi reprezentacije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mene zanima samo plasman na Euro. Taj podatak nisam ni znao. Bit će lijepo ako to napravimo, ali idemo se mi prvo plasirati na Euro, pa ćemo lako razmišljati o takvim stvarima.

Govorili ste da krovne nogometne organizacije ne poštuju baš Hrvatsku. Sad "vatrenima" sudi anonimni Maltežanin?

- Uopće nisam znao tko sudi, nisam imao tu informaciju niti me briga. Ako su ga poslali, valjda mu vjeruju. Ja vjerujem u nas.

Komentari na nominacije Livakovića za nagradu 'Lav Jašin' te na Gvardiola i Modrića koji su u top 30 za Zlatnu loptu?

- Svi su se oni izborili na terenu, s tri medalje u pet godina. Konačno je netko progledao. Sad se vidi da sam bio u pravu kad sam govorio da su igrači podcijenjeni. Bilo je pritisaka da glasujem, bio sam jedini izbornik koji nije glasovao u tim izborima. Hvala Fifi na nominacijama. Kritizirao sam kad nije valjalo, a sad ću pohvaliti.

Jako puno reprezentativaca ovog ljeta je promijenilo klubove, no izbornik nikada ne razgovara s njima o transferima.

- Ja u tome ne sudjelujem. Kad pitaju, kažem im što mislim. Recimo, Sosa je u Stuttgartu stagnirao... U tom smjeru znao sam reći igračima. 'U klubu si 6-7 godina, mislim da je vrijeme da promijeniš...'. Nikad nisam rekao nekom igraču da mora u neki klub. To je na njima i na ljudima koji im vode karijeru. Svi hrvatski igrači ovog su ljeta napravili dobre poslove.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Latvijske novinare zanimalo je kako Hrvatska pravi takve rezultate s četiri milijuna stanovnika?

- Svi se kale kroz hrvatsku ligu pa odu u ozbiljne europske klubove, razvijaju se. Mi imamo strast, emociju s kojom igramo za reprezentaciju. Zaista mi je to teško objasniti.

Arsene Wenger kaže da je tajna Hrvatske kompetitivnost. Da je bolje imati dobre igrače na manjem uzorku, a ne na većem. Jer se djeca od malena nadmeću...

- To je u karakteru naših ljudi. Imamo talent, volimo se dokazivati. Ono što naši igrači ponavljaju, rade... Treba puno studija, okruglih stolova, da bi se objasnilo koja je tajna našeg nogometa. Tri medalje osvojili smo u pet godina. To nije normalno. Tek za nekoliko godina bit ćemo svjesni kakvi su to rezultati. Možda nećemo ni tad - rekao je izbornik.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rekli ste nedavno da ste imali ovog ljeta nekoliko ponuda?

- Razgovarali smo, ali mene zanima sad samo Euro. Lijepo je raditi u klubu, imaš svaki vikend utakmicu. Ja sam sad ušao u komfornu zonu, moram iz nje izaći, a to mogu ako odem raditi u klub svakodnevno. Međutim, sad sam fokusiran samo na ove kvalifikacije i Euro, to je za mene novi početak i izazov.

Što ste vidjeli od Latvije?

- Gaje način igre s dugim loptama na napadača koji je jako visok. Pokušava napadač primiriti loptu ostalima. Imaju dobre prekide, puno visokih igrača. Imaju sjajan aut i korner. To su stvari koje moraju spriječiti. Sigurno će doći s 4-5-1 formaciji, bit će ih 9-10 iza lopte. Pokušat će napraviti senzaciju. Mi ne smijemo gubiti glavu. Molim i publiku da bude strpljiva. Na koji način ćemo pobijediti, hoće li to biti 1-0 u 80. minuti... Svejedno.

Prevoditeljica Nika Bahtijarević je njegovu izjavu krenula prevoditi na engleskom jeziku nekolicini latvijskih novinara koji su bili na presici, no izbornik ju je prekinuo:

- Ne moraš to prevoditi, to je taktika.