Izbornik Dalić: Nakon 'vatrenih' volio bih voditi veliki europski klub, ako ne onda bih na istok...

Nismo očekivali da će biti ovako teške kvalifikacije, očekivali smo lakši posao na početku i da ćemo to riješiti prije zadnje utakmice. Sve je išlo svojim tijekom, ali je u listopadu došao mali pad - dva poraza od Turske (1-0) i Walesa (2-1), situacija se zakomplicirala i nismo više ovisili sami o sebi. Malo smo se opustili svi skupa, osobito ja, ušli smo u komfornu zonu koja je dugo dugo trajala pa su došli ti porazi nakon kojih smo se uspješno izvukli. Ono najbitnije, Hrvatska je u Njemačkoj, put je bio težak, ali i slađi, započeo je u intervjuu za Tportal izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Hrvatska je izborila plasman na nadolazeće Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj, a pitanje je hoće li tamo moći zaigrati i Ivan Perišić (34) koji je u procesu oporavka nakon operacije koljena.

- Ide jako dobro s oporavkom, samo je bitno da ne požuri jer je to zahtjevna ozljeda koja traži puni oporavak. Ne sumnjam u njegov rad, želju i kvalitetan trening, ali treba biti oprezan. Očekujem ga u svibnju na terenu, da odigra poneku utakmicu i da bude spreman za okupljanje reprezentacije - objasnio je izbornik Dalić.

Foto: Ansis Ventins/PIXSELL

Iza nas je prvi dio HNL-a koji je završio najvećim hrvatskim derbijem na Maksimiru, a Dinamo i Hajduk odigrali su utakmicu bez golova.

- Teška, zahtjevna utakmica koja je imala veliki ulog. Hajduk je došao da ne izgubi utakmicu i to je uspio, Dinamo je pokušao pobijediti, ali nije išlo. Svatko je imao svoj cilj, Hajduk je uspio Dinamo nije. Bit će teško za sve tri ekipe koje se bore za vrh, ovisno o pripremama te dolascima i odlascima. Hajduk ima sjajnu situaciju, euforiju, zanos i dobru ekipu. Dinamo ih želi stići, ali ne treba podcijeniti ni Rijeku, bit će jako zanimljivo - osvrnuo se Dalić na situaciju u HNL-u.

Izbornik o tome što nakon reprezentacije

Sam izbornik svojevremeno je spomenuo kako bi mogao otići nakon nadolazećeg velikog natjecanja te je to tada izgledalo kao poprilično 'gotova' situacija, ali sad je dodatno objasnio neke stvari.

- Nema to veze s igračima nit oni razmišljaju hoću li ja ostati ili neću. Rekao sam da je vrijeme možda za nekoga mlađega, a rekao sam da nikad nisam imao ni više motiva nego u prošle dvije utakmice. Ugovor mi nije bitan, kakav će biti moj motiv i energija, tako ću odlučiti. Izbornik sam Hrvatske prema do idućeg Svjetskog prvenstva ako će biti motiva. Nisam rekao da ću otići, samo da je vrijeme za nekoga mlađega i motiviranijeg ako neće biti motiva za dalje - objasnio je Dalić pa se osvrnuo i na to gdje bi volio biti kad više ne bude na klupi 'vatrenih':

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Možda bude vrijeme za penziju, tko zna. Imam ambiciju voditi dobar klub da vidim jesam li ja to ili nisam. Mislim da nakon tri medalje zavrjeđujem nekakvu poziciju u dobrom klubu. Ako ne, onda Emirati ili Saudijska Arabija da to odradim godinu ili dvije dana pa da završim trenersku karijeru. Ali to su moja nagađanja, tko zna što će biti.

U stožer možda stigne još jedan bivši reprezentativac

U Dalićevom je stožeru sve više bivših 'vatrenih' - tu su sad Mario Mandžukić, Ivica Olić, Vedran Ćorluka i Danijel Subašić, a moguće je da im se priključe i neka nova lica.

- Oni su kvaliteta više, prošli su puno toga u reprezentaciji i klubovima, dali su puno za 'vatrene' i tu im je mjesto. Po meni se tako mora nastaviti, ako imaju ambiciju baviti se tim poslom, da se priključe reprezentaciji. Jako sam zadovoljan stožerom i ljudima oko sebe, dio su reprezentacije i hvala im na tome - prokomentirao je Dalić pa se osvrnuo na bivšeg reprezentativca Ivana Rakitića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- On je jedan od najboljih igrača i ljudi koje sam trenirao, dao je jako puno za reprezentaciju. Bio je jedan od pokretača svega što je bilo u Rusiji, zaista mu velika hvala na svemu što je učinio. Oprostio se od reprezentacije i ne znam koliko ima smisla da se vraća, ja nisam pobornik toga. Uvijek je dobrodošao, daj Bože da jednog dana kad prestane igračku karijeru da se uključi u stožer reprezentacije. Ako ću ja biti izbornik kad se on oprosti, odmah će dobiti poziv da se priključi reprezentaciji - zaključio je.