Poraz od Crne Gore nas je šokirao, onaj od Danske rastužio jer ostali smo bez šanse za polufinale, ali utakmica protiv Islanda pokazala je od čega je satkano hrvatsko srce. Izraubani, tužni i osakaćeni brojnim izostancima, ali zato karakterni.

Hrvatska je u trećem kolu drugog kruga napokon došla do prve pobjede. Naši rukometaši su u teškoj i rovovskoj bitci srušili Island (23-22). Bila je to luda i pomalo čudna utakmica s puno preokreta, uspona i padova, a pobjednika smo doznali doslovno u posljednjoj sekundi.

Hrvatska nije briljirala od samog početka. Napad je štekao, bili smo spori i bezidejni, a obrana je pucala na sve strane. I to je Island iskoristio. Imao je plus pet tijekom prvog dijela, ali uspjeli smo istopiti tu prednost i otići na predah s minus dva. Bila je to samo uvertira u furiozno drugo poluvrijeme gdje je na parket istrčala druga momčad.

Obrana je bila agresivnija, čvršća i pokretljivija, Ivan Pešić se razbranio, a napad je konačno proradio. Islanđani su u nevjerici promatrali našu sjajnu igru, a prednost se popela do plus pet. Ipak, umor je učinio svoje. Pao je ritam, Island se vratio u utakmicu i poveo 22-21. No, pokazali smo karakter u završnici. Ante Gadža zabio je za pobjedu desetak sekundi prije kraja i donio nam pobjedu.

Naši rukometaši slavili su kao da su prošli u polufinale. Nemamo šanse za polufinale ni peto mjesto, ali 'kauboji' su pokazali koliko im je stalo do ovo pobjede. U nju su utkani krv, znoj i suze i sav trud koji su dali. No, na neke stvari poput pozitivnih testova i ozljeda nisu mogli utjecati.

- Možemo se veseliti, pobijedili smo tešku utakmicu, ranjene dvije ekipe, nije bilo lijepo za oko, probavali smo svašta, improvizirali, uspjeli se iščupati prvo poluvrijeme. Imali smo gotovu utakmicu, uspjeli smo okrenuti i na kraju slaviti. Dečki su ovo zaslužili - kazao je raspoloženi izbornik Hrvoje Horvat za RTL nakon pobjede i nastavio:

- U početku napad nije štimao, deset dana u hotelskoj sobi je ostavilo traga na Cindriću i Mariću, jako su teško igrali. Cindrić nam je glavni motor, a stigao ga je umor. Bilo mu je teško, pomogli smo si u napadu sa sedam na šest. Obranu smo varirali 5-1 i 6-0. Igrao je Srna jer je odličan u obrani i sjajno se razumije s Gojunom. Pokazali smo pravo srce i karakter.

Ušli smo fantastično u drugo poluvrijeme. U prvih 15 minuta Islanđani su nam zabili tek dva, ali potom se dogodio neobjašnjivi pad. Od 47. do 58. minute zabili smo tek jedan gol. Island je to iskoristio, ali uspjeli smo doći do pobjede u završnici na mišiće.

- Crna rupa? Dolazi do umora, moramo ući u rotacije, a i ovi koji igraju u početnoj postavi, nisu igrani. Još kad uđu novi igrači, uđeš u problem i nesigurnost. Drago mi je što smo okrenuli s napadom sedam na šest i što je Gadža zabio za pobjedu.

Hrvatska na ovome prvenstvu nije imala pomoć golmana i to se itekako osjetilo na našoj igri. Kada obrana zajedno s golmanom nije na nivou, i napad pati. No, danas je konačno i to proradilo. Ivan Pešić bio je maestralan, skupio je čak 14 obrana i pomogao nam da dođemo do prve pobjede. Sjajan je bio i Tin Lučin sa šest golova, po pet su zabili Martinović i Čupić.

- Vratari su često prozivani, stavit ću ih u zaštitu, imaju svaki dan drugačije obrambene igrače i teško se tu adaptirati. Jedan pusti krila, jedan vanjskog, jedan digne ruke, drugi ne... Tih dogovora nema, imali bi obranu više i jače samopouzdanje, ali nadam se da će im ovo vratiti samopouzdanje - kazao je izbornik.