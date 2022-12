Izbornik Maroka uoči Hrvatske: Znali smo odmah da ćemo biti jedni od najboljih na prvenstvu

Kada su Hrvatska i Maroko odmjerili snage u prvom kolu (0-0), malo tko je vjerovao da će se te dvije reprezentacije naći u završnici Svjetskog prvenstva. Štoviše, odigrat će pretposljednju utakmicu turnira.

U subotu od 16 sati sučelit će se za brončanu medalju. Vatreni za svoju drugu, ukupno treću medalju, a Marokanci za povijesnu prvu. Povijest su već ispisali plasmanom u polufinale čime su postali prva afrička reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom. Utakmicu protiv Hrvatske najavio je izbornik Walid Regragui.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ovo je jako važna utakmica koju ćemo morati igrati unatoč razočaranju, nadali smo se igrati u finalu, ali morat ćemo se zadovoljiti i ovim. Umorni smo i iscrpljeni, imali smo iscrpljujuću utakmicu i psihički i fizički. Igrali smo u grupnoj fazi, razmišljamo o sastavu o početnoj postavi, kako sastaviti momčad. Moramo ući u utakmicu čvrstog srca i čiste glave, želimo pobijediti, kao i Hrvatska. Hrvatska imaju što dobiti i izgubiti, nije isto biti treći i četvrti, želimo završiti kako valja. Prethodni poraz je bio razumljiv, ali imamo trenutno najbolje igrače koje smo imali.

Koje ste lekcije naučili iz utakmice s Hrvatskom?

- Znali smo da ćemo biti jedna od najboljih momčadi na ovom prvenstvu. Od prve utakmice nam je to bilo sasvim jasno. Puno je ljudi vjerovalo da će i Hrvatska biti među najboljima. Znamo da imaju veliki snagu, htjeli su nas pobijediti i u prvoj utakmici, oni su bili favoriti. Ali mi smo zavrijedili poštovanje nakon prve utakmice i turnira. Luka Modrić je jedan od najboljih na prvenstvu i željet će u stilu završiti... Znamo da će biti dobra utakmica koja će se gledati. Primijenit ćemo taktiku, naš cilj je pobjeda...

Koje ste poruke odaslali svojim igračima, kako ste ih ohrabrili da daju sve od sebe za broncu?

- Ne moram ih motivirati, u polufinalu su bili, svaki je trenutak jako važan, sutrašnji cilj je jasan, osvojiti broncu i želimo ići do kraja. Zavrijedili smo svoje mjesto, poboljšat ćemo Fifa renking i oni će nas poštovati. Nadam se da će to biti jedna svjetlija budućnost za naš nogomet.

Kako vidite svoje šanse i hoće li to utjecati na utakmicu?

- Neće utjecati na negativan način. Ne smijemo umanjiti značaj Francuske, ako je sudac napravio pogrešku, pustimo to. Jesmo li imali pravo na penal, bi li bila razlika uz našu korist, ne znam, gotova je utakmica... Sve je dozvoljeno u ratu i u ljubavi, svi se imamo pravo nadati boljem ishodu. Sutrašnja utakmica je prilika za to. Svatko tko igra za treće mjesto igra za svoj renking. Ne znam što budućnost nosi, ali mi imamo plan rasti, razvijati se, imamo četiri godine do sljedećeg prvenstva. Naši navijači su zadovoljni igrama i igračima, ne žalimo ni za čim, došli smo otići do kraja, svaka nam je faza donijela izazove, sljedeći je treće mjesto.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hoćete li nastupiti možda s B momčadi, obzirom na izostanke?

- Saisa smo izgubili tijekom utakmice, mi smo zapravo poduzeli rizik da on nastupi, ali nije uspio. Imamo nekoliko ozlijeđenih, Mazraoui, zbilja smo iscrpili naše igrače do kraja mogućnosti, ali svi žele igrati u početnoj postavi. Nećemo riskirati s ozlijeđenima. Ali sam uvjeren, vjerujem u momčad.

Što imate za izdvojiti za SP?

- Igraju dvije razočarane momčadi koje su izgubile polufinale, znam da je to važno, bolje je biti treći nego četvrti. Čak i da sam bio drugi u finalu osjećao bih se loše. Pobjedu želim, želim biti treći, čak i da pobijedimo Hrvatsku, ostat će žal za porazom u polufinalu. Htjeli smo igrati finale, a ne za treće mjesto. Da ste me prije pitali o rezultatu, mogu reći da smo sanjali, ali nismo vjerovali. Igrali smo u mjesec dana šest utakmica i to je dragocjeno iskustvo. Kao da smo igrali dva, a ne jedno SP, svi smo išli do kraja naših mogućnosti i ja i igrači. Lekcije smo naučili, iako smo kao nacija razočarani. Bili su gladni pobjede, bili su tužni što nismo uspjeli..

Kako se osjećate danas i koja bi mogla biti postava?

- Postava i formacija su važne, ali bitno je i što radite s loptom kad je imate. U utakmici s Francuzima olako smo primili gol, napravili smo pogrešku, nismo zatvorili kako treba. O postavi ne mogu ništa reći, sve ovisi o ozlijeđenim igračima, znam da nisu 100% odmorni, ali pokušat ću sastaviti najbolju postavu. Neću u potpunosti mijenjati puno igrača, ali ne žalim ni za čim kad se radi o postavi s Francuzima. Prilagodili smo se i sastavili najbolju momčad od igrača koji su bili na raspolaganju.

Kada razgovaramo u utakmici s Francuskom, jeste mogli nešto drugačije napraviti?

- Nije bila tolika razlika, jednostavno zabili su u pravom trenutku, to je jedino za čim žalim,. Htio bih da su mi svi igrači bili zdravi i odmorni. Ali i o njima mogu reći isto, i oni su imali ozlijeđenih i umornih igrača. Nama su tri ključna obrambena igrača nedostajala. Bilo je prestresno. No, kad bismo opet igrali, sve bih isto napravio.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igrali ste s Portugalom i Španjolskom, oboje ste ih izbacili. Je li osveta slatka?

- Ne, za Hrvatsku imamo toliko poštovanja, imaju 4 milijuna stanovnika i besprijekorni talent, duh zajedništva koji gaje. Mi se trudimo tako. Mi imamo puno više stanovnika, oni imaju odličan klupski nogomet, odličan mentalitet, njihovi igrači igraju u najboljim klubovima. Mi nismo izgubili od Hrvatske, a možemo vidjeti kako smo mi evoluirali kroz prvenstvo. Igrali smo prvu utakmicu, vidjet ćemo jesmo li se poboljšali. U prvoj utakmici je Modrić bio nevjerojatan, njegova izvedba je bila maestralna. On je zbilja pobjednik, ima Zlatnu loptu. Osveta nije moja riječ, nego izazov. Ne želim se nikome osvetiti, želim ga pobijediti. Toliko nas narod podržava da smo bili razočarani nakon polufinala, ali nadam se da ćemo to sutra ispraviti.

Kako vidite finale?

- Mislim da će biti izbalansirana utakmica, kao i svaka finalna, obje će se boriti za trofej, za naslov najboljeg igrača, izbornika. Mislim da je francuski izbornik dokazao da je on pravi, Mbappé je jedna od najboljih u povijesti kao i Messi, ovo je mogućnost da i oni odmjere snage. Mislim da će to biti zanimljiva utakmica, i neka pobjedi bolji. Ja ću navijati za Francusku, odrastao sam u Francuskoj, ali poštujem i Argentinu. I Scaloni se ima čemu nadati, svakako će to biti dobra utakmica, vidjet ćemo tko će ispisati povijest. Bit će to krasna utakmica za Fifu, za nogomet, entuzijasti smo i neka pobijedi bolji.

Utakmicu je najavio i napadač Toulousea Zakaria Aboukhlal.

- U polufinalu smo odigrali tešku utakmicu, dogodilo se to što se dogodilo, možemo biti ponosni kako smo igrali i sada je fokus na utakmici za treće mjesto.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako ste doživjeli nastup na SP-u?

- Bilo je ovo nevjerojatno prvenstvo. Bilo je jako važno postići golove i plasirati se što dalje, sad smo u utakmici za treće mjesto, to je san koji nam se ostvaruje.

Je li ovo najgora utakmica koju ste odigrali i kako ste preživjeli poraz?

- Ovo je odlična prilika da završimo na trećem mjestu. Nikad nismo bili u ovoj fazi. Bili smo razočarani nakon poraza u polufinalu, igrali smo dobro, završili smo u malom finalu i nakon što je prošao dan možemo se veseliti prilici,

Kad razmišljate o utakmici s Hrvatskom, kako će biti sada i koliko drugačije od grupne faze?

- Imam dobar predosjećaj što se tiče utakmice, igrat ćemo kao i u prvoj, znate ono je bila prva i ovo nije isto. Sutra ćemo vidjeti što će se dogoditi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li vam Vahid Halilhodžić čestitao ili nazvao koga iz reprezentacije?

- Nisam se čuo s njim, a ne znam da se čuo s bilo kim ili čestitao

Koliko je ovaj izbornik drugačiji?

- Svi vide kako igramo taktički, momčadski, i kad igrači dolaze vidi se razlika. Mislim da bi se puno toga moglo reći, ali dovoljno je kazati da smo svi sretni što imamo ovog izbornika.

Jeste upoznati s proslavama koje se organiziraju u rodnom gradu i jeste li dobili čestitke suigrača iz Toulousea?



- Svjesni smo da naša zajednica slavi naše pobjede, sretni su zbog mene, moji suigrači iz kluba šalju čestitke, u kontaktu sam sa svima.

