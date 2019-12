Izbornik odbojkašica Hrvatske Santarelli klupski prvak svijeta

Izbornik hrvatske ženske odbojkaške vrste Daniele Santarelli klupski je prvak svijeta. U povijesnom uspjehu Santarelli je odveo svoj Imoco Volley Conegliano do svjetskog zlata pobijedivši u finalu Svjetskog klupskog prvenstva tursku Egzacibasi Vitru 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21).



Imoco je do zlata došao u svom debiju na Svjetskom klupskom prvenstvu na kojem su nastupili osiguravši jednu od četiri wild card ulaznice. Natjecanje se igralo u kineskom gradu Shaoxingu, a Santarelijeva ekipa do naslova je došla pobjedama nad Guangdong Evergrande, Itambe Minas i Vakifbank Istanbul.

Ovaj sjajni rezultat još je jedna potvrda izvrsnog rada hrvatskog izbornika Hrvatski odbojkaški savez nije skrivao svoje oduševljenje.



- Cijela hrvatska odbojkaška obitelj neizmjerno je ponosna na nevjerojatan uspjeh našeg izbornika. Izuzetno smo sretni što Hrvatska ima izbornika svjetskog kalibra, s kojim smo nedavno i produžili suradnju - naglasila je direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza Valentina Bifflin pa dodala:

- Proteklih osamnaest mjeseci s izbornikom Santarellijem pokazatelj su uspješnog kontinuiteta rada i porasta kvalitete igre, a sigurni smo da ni ozbiljni rezultati neće izostati. Hrvatski odbojkaški savez od srca čestita Danieleu na ovom povijesnom uspjehu – izjavila je.



Santarelli i hrvatska odbojkaška reprezentacija 27. prosinca putuju u Bugarsku na pripreme, a zatim ih čeka kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre koji će se od 7. do 12. siječnja igrati u Nizozemskoj. Hrvatska je u skupini B s Belgijom, Njemačkom i Turskom dok su u skupini A domaćini, Bugarska, Poljska i Azerbejdžan.