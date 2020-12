Izbornik: Ove cure su lude. Pa proglasili su nas autsajderima!

Osigurale smo prolaz dalje, drago mi je da su se svi malo dignuli, jer kad smo otišle na prvenstvo, praktički se nije ni znalo. Malo ćemo proslaviti večeras, rekla je sjajna Tea Pijević...

<p>Po prvi put nakon deset godina naše rukometašice su osigurale drugi krug na velikom natjecanju. I to na kakav način! Pomlađena reprezentacija izbornika <strong>Nenada Šoštarića</strong> je u petak u danskom Koldingu sredila favorizirane Mađarice, a onda su u drugom kolu Eura Hrvatice skinule skalp aktualnim svjetskim prvakinjama. Pa može li bolje?</p><p><strong>Pogledajte video: Rukometašice slave nakon velike pobjede</strong></p><p>- Sretna i ponosna, ne znam što bih rekla. Sve smo dale maksimum, ipak su to svjetske prvakinje. Danas smo dokazale da sve igramo jedna za drugu, da igramo timski. Osigurale smo prolaz dalje, drago mi je da su se svi malo dignuli, jer kad smo otišle na prvenstvo, praktički se nije ni znalo. Malo ćemo proslaviti večeras, a onda se okrećemo Srbiji i želimo prenijeti četiri boda dalje - rekla je golmanica Tea Pijević koja je opet briljirala na golu u velikoj pobjedi nad Nizozemskom (27-25).</p><p>Poskidala je Nizozemkama nekoliko šuteva u ključnim trenucima, a posebno ih je izludila nevjerojatnim obranama kada je hvatala žive lopte.</p><p>Fantastična je bila Larissa Kalaus koja je utrpala devet golova, a nekoliko golova zabila je u ključnim trenucima kada se lomila utakmica i zajedno s Teom Pijević nam donijela veliku pobjedu.</p><p>- Osjećaj je neopisiv. Ova pobjeda je iznimno bitna, ne samo za mene, nego za sve nas. Nakon što smo pobijedile Mađarsku, nakon što smo donijele tu senzaciju, počeli su nas pratiti mediji, počeli su se javljati ljudi, i zato je ova pobjeda još bitnija. Sve više počinjemo vjerovati da mi to možemo, možemo i želimo više. Ovo nam je najbolji poklon za Svetog Nikolu. Sada idemo dalje, tko zna što nam donosi ovo prvenstvo. Pokazale smo same sebi da možemo i to nas čini bolji i sigurnijim - kaže Larissa Kalaus.</p><p>Koliko čudo su naše rukometašice napravile? Nizozemke su već godinama u samom svjetskom vrhu. Prošle godine su po prvi put u povijesti osvojile SP, a prije toga su imale pravu berbu medalja. Na posljednja četiri natjecanja bile su na postolju, 2016. godine osvojile su srebro na Euru, godinu poslije broncu na SP-u, pa 2018. godine opet broncu na Europskom prvenstvu.</p><p>Hrvatice su s dvije pobjede osigurale plasman u drugu fazu Eura, a u utorak ih očekuje posljednja utakmice prvog kruga protiv Srbije. Ne, nije ništa gotovo. I Srpkinje se bore za prolazak dalje, a pobjedom protiv njih bismo prenijeli četiri boda u drugi krug što je nevjerojatan podvig.</p><p>A što kaže ponosni izbornik?</p><p>- Ove su cure lude, to je strašna mentalna snaga nositi se ovako sa svjetskim prvakinjama, kada su nas svi proglasili autsajderima - rekao je Nenad Šoštarić.</p><p>Naše rukometašice su došle u Dansku bez ikakvog pritiska. Došle su igrati rukomet, uživati u njemu i pokazati se u najboljem svjetlu. Napravile su puno više od toga i to su sve apsolutno zaslužile!</p>