Izbornik Rusije i dalje se nada SP-u: Bio bi to trijumf pravde

Umjesto play-offa za Svjetsko prvenstvo, ruski reprezentativci okupili su se u ožujku zbog treninga i prijateljske utakmice protiv - mlade reprezentacije.

Fifa ih je izbacila iz kvalifikacija za SP gdje su trebali igrati protiv Poljske u polufinalu play-offa te suspendirala do daljnjega zbog invazije na Ukrajinu. Žalili su se Rusi i Sportskom arbitražnom sudu (CAS-u), ali prije nekoliko dana stigla je odbijenica. CAS je potvrdio odluku Fife te odbio poništiti zabranu.

Iako su mnogi očekivali zamjenu za Rusiju, Fifa je u konačnici bez borbe poslala Poljsku u finale play-offa gdje će se u utorak protiv Švedske boriti za plasman u Katar.

Rusiju tako nećemo vidjeti u studenom na Mundijalu, ali njihov izbornik Valerij Karpin i dalje se nada kako će se Fifa smilovati te Rusima dozvoliti da sudjeluju u doigravanju. Ako se to i dogodi nekim čudom, pitanje je protiv koga će igrati. Ždrijeb za SP je 1- travnja i do tada ćemo znati većinu reprezentacija koje će ići u Katar. No, Karpin očito o tome ne razmišlja. Samo želi igrati kvalifikacije.

- I dalje se nadam doigravanju za SP, a koji su preduvjeti za to teško je reći. Situacija se mijenja svakim danom. Za sada se možemo samo nadati najboljem - rekao je izbornik Rusije u razgovoru za TASS.

U utorak navečer će se za SP boriti Poljska protiv Švedske te Portugal protiv Sjeverne Makedonije. Posljednjeg putnika iz Europe doznat ćemo vjerojatno u lipnju kada bi se trebao odigrati odgođeni susret Ukrajine i Škotske. Pobjednika tog susreta u finalu čeka Wales.

Do tada, Karpin će se nadati pozivu iz Fife i ukidanju suspenzije. No, obzirom na invaziju na Ukrajinu koja traje više od mjesec dana, mala vjerojatnost je da će se nešto tako dogoditi.

- Ako bi se to dogodilo, bio bi to trijumf pravde i zdravog razuma. U idealnom slučaju, trebali bi dobiti pravo na doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. A kako će to izgledati, vjerojatno, nije na meni da odlučujem - rekao je ruski izbornik.

Osim Fife, Rusiju je suspendirala i Uefa. To znači da ih nećemo vidjeti u Ligi nacija u lipnju, a uz to su i svi ruski klubovi izbačeni iz europskih natjecanja.

