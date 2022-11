'Izborniku Kanade izjava će se obiti o glavu! A naši internet ratnici će se vratiti u mišju rupu'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje drugi susret na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a protivnik je opasna i razigrana Kanada (nedjelja, 17 sati) koja je izgubila u prvom kolu od Belgije 1-0. Rezultat ne ocrtava pravu snagu Kanađana što su prokomentirali Anton Samovojska i Joško Jeličić u HRT-ovoj emisiji "Qatara".

- Ako ćemo se utrkivati s njima, nećemo dobro proći. Ako ćemo ići na neku jaku, čvrstu, duel igru ni tu nećemo dobro proći. Mi u toj utakmici moramo raditi svaki igrač za svakoga, svatko svakome čuvati leđa. Moramo biti neviđeno lukavi i pričekati zato jer postoji niz elemenata u njihovoj igri u kojima nisu baš jaki. Mi smo vidjeli jednu luđačku utrku u utakmici s Belgijom, ali kada se ide vidjeti što su oni igrali... Gotovo ništa. U obrani su se sudarali. Činjenica je da je Kanada trebala ozbiljno natrpati belgijsku mrežu u prvom poluvremenu, barem tri pogotka. Trebalo je biti barem tri gola razlike. A koliko je tome pridonijela Belgija? Mnogo jer nije uopće igrala. No, kada se situacija stabilizirala i kada je počela igrati, bilo je malo drukčije - rekao je Samovojska.

Riječ je zatim preuzeo Joško Jeličić i na pitanje o postavi Hrvatske protiv Kanade odlučio otvoriti dušu.

- Mogu li reći nešto što mi leži na srcu? Puknut ću ako ne kažem. Nogomet je najbolji sport zbog količine ljudi koji ga masovno i intenzivno prate. Ljepota je što svatko ima pravo na svoje mišljenje i argumente jer nema egzaktne istine. I ti argumenti i dobronamjerna kritika je uvijek dobrodošla, čak je i poželjna jer je preduvjet za napredak. Imao sam puna tri dana za osjetiti bilo puka i razočaran sam količinom žuči koja se prosula po našim reprezentativcima i izborniku. Tako malo tolerancije, prema objektivnim okolnostima, specifični uvjeti, protivnik, pravo na slabiji dan... I to prema dečkima koji su nas zadužili samo Rusijom za cijeli život. U tom kontekstu imam tako loš osjećaj i mislim da svi ti pametni, hrabri s tim svojim stavom, trebali bi ih pokazivati mijenjajući stvari u ovoj našoj prekrasnoj zemlji u kojoj caruju korupcija i klijentelizam, gdje maslinar ima pola milijarde kuna na računu, gdje ima više ministara s optužnicom nego bez optužnice... U tom kontekstu, ako svi mi nismo spremni pružiti podršku ovim momcima, onda nek se vrate u mišje rupe i spreme tipkovnice. Ja nisam populist iako je populizam postao ideologija. Ali sam ovo dužan našim sportašima. Bez naših sportaša znate kako bi bili poznati i priznati u svijetu? Morao sam to istresti, sutra je dan pobjede i morao sam to reći - rekao je Jeličić pa na kraju iskomentirao sastav za nedjelju:

- Na tragu Antona, ono što je po meni dobro je što nismo igrali prvu utakmicu s Kanadom. Jer ona je apsolutno iznenađenje za cijeli svijet pa tako i za nas. Nismo imali pravilan uvid u srazovima s europskim ekipama. Belgija je definitivno nekakvo mjerilo i u tom kontekstu znamo što nas čeka. Kanada je jedna nevjerojatna momčad puna atleticizma, brzine, energije, mlada i moderna. Ali ima svojih mana. Ono što je najvažnije, ne smijemo prihvatiti takav stil. Imamo daleko bolje pojedince, oni ostavljaju puno prostora, moramo biti pametni u otvaranju prostora i tu je ključ. Izlazak iz pritiska. Imamo tri igrača koji su možda i najotporniji na pritisak u Europi (Broz, Kova i Luka). Vjerujem da će Livaja igrati, zanima me tko će biti na boku, Kramarić ili Pašalić. Kanađani igraju kao kamikaze, ali ta tri stopera nisu na razini ostalih jer igraju u MLS-u. Teško je pokrivati prostor ispred gola i Batshuayi je najbolji primjer.

Prokomentirao je i kontroverznu izjavu kanadskog izbornika Johna Herdmana.

- Njegova je nesreća što se to čulo i izašlo van, ali inače se u svlačionicama u motivacijskim govorima izgovaraju i puno gore stvari. Njegova je nesreća što se to čulo i obit će mu se o glavu sutra.

