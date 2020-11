Izborniku se trese klupa: Sonik senzacionalno pobijedio Zadar!

<p>Jako loša sezona pretvorila se u još goru. A pitanje je hoće li to preživjeti hrvatski izbornik <strong>Veljko Mrši</strong>ć. Kvalitetniji, jači i skuplji <strong>Zadar </strong>uspio je izgubiti od gradskog rivala <strong>Sonik Puntamike</strong> 78-73 u 7. kolu Premijer lige.</p><p>Nije to ništa novo, to je samo epilog svega što se događa u klubu posljednjih tjedana. Prije tjedan dana navijači su na 'ćakuli' zatražili odlazak cijelog vodstva kluba, na čelu s trenerom Veljkom Mršićem. Odgovor nisu dobili, a odnos između navijača i vodstva se samo pogoršao.</p><p>To kao da se prebacilo na igrače koji su odigrali jako loše i po prvi put u povijesti izgubili od Sonika. No, ako ste gledali utakmicu, rezultat vas ne bi trebao čuditi. Sonik dominirao od samog početka, a već u drugoj četvrtini bilo je +17. To vodstvo mirno su držali do kraja, malo pali sa snagom pred kraj susreta, ali zaliha je bila dovoljna za veliku pobjedu.</p><p>Zadrane je na Jazinama uništio njihov bivši igrač Jakov Vladović koji je zabio 15 poena, a Petani je bio efikasniji s pola koša više. Kod poraženih je Martin Junaković ubacio 17.</p><p>I kako dalje? Veljko je Mršić je došao u Zadar kako bi se borio za naslov prvaka Hrvatske i izbjegao borbu za ostanak u ABA ligi. Prvi su na tablici u Premijer ligi i prvi cilj je izgledan, ali drugi? Pa već sada je jasno da će se boriti za ostanak. Klub ima samo jednu pobjedu nakon šest kola.</p><p>Došlo je jako puno novih igrača, Darko Planinić je odigrao samo dvije utakmice, a već sada se može reći da je Mršić promašio sa svim strancima koje je doveo. Utučeni su novci u igrače poput Jonathana Gallowaya i Boykinsa koji su nedugo nakon početka sezone napustili klub, a ubrzo su stigle njihove zamjene u vidu Kodija Justicea i Chinana Onuakua. O njihovoj sudbini je još rano pričati.</p><p>Nije se proslavio ni Eyassu Worku za kojeg je pitanje dana kada će napustiti klub, a Justin Carter je jedini koji ima neki učinak (8.6 koševa i 3.7 skoka po utakmici).</p><p>Sezona je praktički tek počela, a za Zadrane je apsolutno promašena. Opet se lutalo sa selekcijom, dovedeni su neprovjereni igrači koji su napravili isto što i njihovi prethodnici. Pokupili lovu i otišli dalje. Sve je rezultiralo promjenom igrača usred sezone i kaosom u klubu. Izborniku Hrvatske Veljku Mršiću ozbiljno se trese klupa, a s novim sljedećim kiksom bi mogao postati bivši.</p>