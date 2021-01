Najjača svjetska organizacija slobodne borbe odlučila je neke priredbe održati u Abu Dhabiju, pod posebno kontroliranim uvjetima, kako bi se smanjila mogućnost zaraze korona virusom. Neki su borci dobili životnu priliku - neki su je odlično iskoristili, dok ima i onih poput njemačkog borca Ottmana Azaitara (30, 13-0) koji je sve bacio u vjetar bez da je ušao u kavez.

Naime, njemački je borac izgledao užasno prilikom skidanja kilograma te je tu svoje zdravlje doveo u opasnost, a zdravlje ostalih boraca kao i mogućnost da nastupe na priredbi doveo je u opasnost nepromišljenim 'švercanjem' osoba u hotel.

- Priča je zapravo nevjerojatna. Azaitar i njegov tim su rezali narukvice. Nakon toga su dali narukvicu nekome izvan našeg mjehurića, iskreno mi nije jasno kako su to uspjeli. Čovjek si je stavio narukvicu, ušao u hotel i otišao prema sobi tako što je prešao preko četiri balkona. Nakon toga je ušao u svoju sobu, ostavio torbu, presvukao se i otišao. Osiguranje ga je htjelo zaustaviti, ali nije uspjelo. To je to. Azaitar je već otišao, on više nije UFC-ov borac - rekao je predsjednik UFC-a, Dana White.

Njegov tim i on namjerno su prekršili regulacije na Fight Islandu te su za to strogo kažnjeni. Podsjetimo, priredba 'UFC 257' na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju, 23. na 24. siječnja, a glavni dio priredbe koji predvode Conor McGregor (32, 22-4) i Dustin Poirier (31, 26-6-1) počinje u četiri sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.