Nestala za 43 minute: Suarez Navarro razbila Anu Konjuh...

Mlada hrvatska tenisačica Ana Konjuh neće po dobrom pamtiti svoj povratak tenisu nakon treće operacije lakta. U prvom kolu Roland Garrosa nije ju pomazio ždrijeb, igrala je protiv 22. nositeljice Carle Suarez Navarro i osvojila tek jedan gem. Za samo 43 minute bilo je 6-0 i 6-1 za Španjolku.

Bio je to jedan od onih dana u kojem našoj igračici ništa nije polazilo za rukom, dok je Suarez Navarro pogađala uglavnom sve što je poželjela. Konjuh se mučila sa svojim udarcima, napravila je 18 neprisiljenih pogrešaka, a zabila samo 6 winnera.

