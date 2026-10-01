Izgubio je finale US Opena od Čilića, sad je završio karijeru

Najbolji japanski tenisač u povijesti, 36-godišnji Kei Nishikori okončao je svoju karijeru u četvrtak porazom u 1. kolu ATP turnira u Tokiju, u igračku mirovinu poslao ga je Amerikanac Frances Tiafoe svladavši ga sa 6-4, 6-4.

Nishikori je najbolji renking u karijeri imao u ožujku 2015. godine kada je bio četvrti igrač svijeta, dok je najveći uspjeh ostvario na US Openu 2014. godine kada je stigao do finala u kojem je izgubio od Marina Čilića sa 6-3, 6-3, 6-3.

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Tijekom karijere Nishikori je osvojio 12 ATP naslova, posljednjeg u Brisbaneu 2019. godine, a dva je puta slavio i na turniru u Tokiju (2012, 2014). U Rio de Janeiru 2016. godine osvojio je i brončanu olimpijsku medalju.