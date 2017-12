Izgubio je nogu, ne i smisao za humor: Imam grčeve u protezi!

Jackson Follmann, koji je branio za Chapecoense i preživio nesreću u kojoj su poginuli gotovo svi njegovi suigrači, igrao je prijateljsku utakmicu u Brazilu. Nakon nesreće u kojoj su mu liječnici amputirali nogu, Follmann nosi protezu.

Utihnuli su svi na stadionu kad je pao, ali strah je ubrzo zamijenila sreća. I smijeh.

Follmann je simulirao grčeve u protezi, što je nasmijalo i igrače na terenu.

Jackson Follmann preživio je veliku tragediju 2016. kad je u padu aviona stradala gotovo cijela brazilska momčad Chapesoensea.

Follmann je bio jedan od trojice igrača koji su preživjeli stravičnu nesreću u kojoj se avion zabio u planinu. U nesreći je stradalo 18 igrača brazilskog prvoligaša koji su putovali u Medellin gdje su trebali igrati finale južnoameričkog kupa.

- Uvijek ću biti sportaš. To mi nitko ne može oduzeti. Uvijek ću biti golman Chapea, to je dio mene. Čudo je što sam ja živ. Bog me uzeo u svoje ruke i dao mi je drugu šansu. Život ide dalje, idući cilj su Paraolimpijske igre 2020. - rekao je Follmann.