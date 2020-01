Izgubio od Čilića pa 'kmečao': Hrvati, tiše! Vratite se u bazen

Nije bilo baš glatko i bez ikakvih problema, ali Marin Čilić je u trećem kolu Australian Opena. Naš je tenisač trenutno 39. na svijetu, a izbacio je Francuza Benoita Pairea (ATP - 21.) nakon 213 minuta i sa 3-2 u setovima: 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1, 7-6 (3).

Francuz je poslije meča imao prigovor ne na Čilićev bolji tenis nego na Čilićeve - bučne navijače.

- Nosili su vaterpolo kapice... Sudac je pozivao na tišinu, ali možda zbog tih kapica na ušima nisu čuli poruke. To ne trebaju raditi. Ovo je tenis. Neka se vrate na svoj bazen! - poručio je poraženi Paire u klasičnoj 'tko gubi (valjda) se ima pravo i ljutiti' varijanti.

'[Croatian fans] were wearing those water polo caps — maybe that's why they couldn't hear the announcements. Next time they better stay in their pool'https://t.co/h9JF1jyXPw