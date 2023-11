Izjava igrača Gorice da želi da prvak bude Hajduk digla buru: 'Za*ebano, ali razumijem ga...'

Moje mišljenje je da će Hajduk biti prvak, ja sam navijač pa nisam realan, nema mi tko što zamjeriti. Moja je jedina želja da Hajduk bude prvak, rekao je igrač Gorice Mario Maloča u razgovoru za HRT. I dignuo buru u hrvatskoj javnosti.

Mnogi su ga osudili i iskritizirali. Tajming ove izjave pomalo je nezgodan jer je Gorica i dalje u igri za naslov, bez obzira što su te šanse izrazito male. No, mnogi smatraju kako je nedopustivo da igrač kluba iz iste lige javno obznani da mu je san da druga momčad osvoji naslov. Istina, nije ni jedini koji je to rekao.

Podsjetimo, Lukas Kačavenda i Luka Stojković, bivši igrači Lokomotive, a danas članovi Dinama, javno su priznali kako navijaju za 'modre' još dok su igrali za klub s Kajzerice.

Neki komentatori na društvenim mrežama ne vide u tome problem i smatraju da većina igrača iz lige navija za Hajduk i Dinamo. S druge strane, neki smatraju kako je Maločina izjava nedopustiva i da to dovodi u pitanje regularnost samog natjecanja.

"Pa realno, pola lige navija za Hajduk i Dinamo. I što sad?"

"Bravo, Mario. Tvoje je pravo da radiš za koga želiš i navijaš za onoga koga voliš."

"Iskreno i pošteno, njemu je nogomet posao i to radi za novce i to je to"

"Mario, nećeš dobiti ugovor tamo, igraš za klub koji trenutno konkurira za tog istog prvaka. Nadam se da će Gorica ovo kazniti."

"Gorica nije izgubila šansu biti prvak, a on to ne želi... malo zaje****... al i razumijem ja njega nekako. Valjda"

"Da to izjavi igrač Lokomotive, dobio bi doživotnu zabranu igranja"

"Zabranio bih mu da igra HNL nakon ovakvih izjava"

Gorica je na koncu odlučila kako će kazniti svog igrača zbog nepromišljenih izjava, a mi vas pitamo je li klub dobro postupio.