Izljev bijesa na terenu: Kako pogodi je*enu liniju na 40-15...

Često smo na teniskim terenima svjedoci raznovrsnog neprimjerenog ponašanja: lomljenje i bacanje reketa, žustre rasprave sa sucima, vrijeđanje protivnika ili tzv. "tankiranje".

Ipak, rijetko je slučaj da tenisačice tako drastično svoj bijes istresu u razgovoru sa svojim trenerom za vrijeme pauze. U polufinalu turnira u Pragu Rumunjka Mihaela Buzarnescu kod 4-3 u odlučujućem setu bila je bliže porazu, nego pobjedi, jer je protivnica Camila Giorgi napravila break.

Buzarnescu je zatražila da porazgovara s trenericom, što je dopušteno na WTA turnirima, a onda je pukla:

- Koji k... ja ne znam? Kako može pogoditi je*enu liniju nakon drugog servisa na 40-15? I onda ja još počnem s dvostrukom pogreškom - grmila je Buzarnescu, a trenerica ju je pokušavala smiriti.

