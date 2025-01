Iznenađenje u finalu Australian Opena: Keys je srušila prvu na svijetu i uzela prvi Grand Slam

Američka 29-godišnja tenisačica Madison Keys u subotu je po prvi put u karijeri osvojila Grand Slam trofej u pojedinačnoj konkurenciji svladavši u finalu Australian Opena dvostruku pobjednicu ovog turnira Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku sa 6-3, 2-6, 7-5 za dva sata i dvije minute.

Za Keys je ovo bio drugi nastup u finalu na Grand Slam turnirima, nakon što je 2017. poražena u finalu US Opena od sunarodnjakinje Sloane Stephens, dok se Sabaljenka u svom petom finalu borila za četvrti trofej i treći uzastopni trijumf u Melbourne Parku.

Keys je odlično otvorila meč, bila vrlo agresivna i precizna, za razliku od prve tenisačice svijeta koja je prvoj dionici meča napravila četiri dvostruke pogreške i imala samo četiri izravna poena, sedam manje od Amerikanke koja je povela 5-1 i u sedmom gemu propustila prvu set-loptu. Sabaljenka je uspjela vratiti jedan 'break' zaostatka, ali je u devetom gemu još jednom izgubila servis, a time i set.

Foto: Tingshu Wang

No, 26-godišnja Bjeloruskinja se vratila u drugom setu. Njezine su lopte počele pogađati mjesta koja je zamislila, a Keys je napravila nešto više pogrešaka, što je rezultiralo time da je Sabaljenka povela 5-1, a dva gema poslije izborila odlučujući set.

Baš kako i rezultat pokazuje, treća dionica meča bila je i najizjednačenija. Tenisačice su bile vrlo uvjerljive u svojim servis-gemovima, tako da nije bilo nijedne prilike za 'break' do vodstva Keys 6-5. Kad je Sabaljenka servirala za ulazak u odlučujući 'tie-break', u prvom je poenu promašila forhendom, a u drugom je Keys sjajnim bekendom došla na dva poena od trofeja. Prisilivši Sabaljenku na još jednu pogrešku, Amerikanka je došla do dvije meč-lopte (15-40). Sabaljenka je spasila prvu, ali na drugu se nije uspjela obraniti od napada suparnice, koja je neobranjivim forhendom došla do najveće pobjede u karijeri.

Keys je do prvog Grand Slam naslova u karijeri došla nastupajući na svom 46. turniru iz ove kategorije, a samo su dvije tenisačice u Open eri (od 1969.) trebale više pokušaja da bi se dokopale trofeja na jednom od četiri najveća teniska turnira. Talijanka Flavia Pennetta je na US Openu 2015. došla do naslova na svom 49. Grand Slam turniru, a Francuskinja Marion Bartoli je igrala 47. Grand Slam turnir u karijeri kad je 2013. osvojila Wimbledon.

Foto: Kim Kyung-Hoon

Madison Keys je postala prva tenisačica od Serene Williams (2005.) koja je na putu do trofeja na Australian Openu pobijedila prvu i drugu tenisačicu svijeta, što joj je donijelo deseti naslov u karijeri. Na novoj WTA ljestvici, Amerikanka će se pomaknuti s 14. pozicije na sedmo mjesto.

Iako nije obranila naslov i došla do svog četvrtog Grand Slam trofeja, Arina Sabaljenka će ostati na vrhu WTA ljestvice.

Australian Open, tenisačice, finale:

Madison Keys (SAD/19) - Arina Sabaljenka (1) 6-3, 2-6, 7-5