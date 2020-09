Ja Morant: Da čujem, tko je taj jedan koji nije glasao za mene?

<p>Branič Memphis Grizzliesa <strong>Ja Morant</strong> (21) proglašen je 'rookiejem' godine u NBA ligi nakon što je osvojio 99 od mogućih 100 glasova za prvo mjesto.</p><p>Morant, koji je bio drugi izbor NBA drafta 2019. godine iza <strong>Ziona Williamsona</strong>, pobijedio je u glasovanju 100 sportskih novinara sa ukupno 498 bodova.</p><p>Drugi je bio <strong>Kendrick Nunn</strong> iz Miami Heata sa 204 boda, dok je Williamson, krilni igrač New Orleans Pelicansa, bio treći sa 140 bodova.</p><p>- Ovo je velika čast. Svakog dana ulažem mnogo truda. Ovo putovanje je bilo teško, ali na kraju se sve isplati. A želio bih znati tko je jedini koji me nije stavio na prvo mjesto, jer mi to daje dodatan motiv da budem još bolji - kazao je Morant.</p><p>Morant je tek drugi košarkaš Grizzliesa koji je osvojio nagradu za rookieja godine. Prva je otišla u ruke <strong>Pau Gasola</strong> u sezoni 2001/2002. U 67 utakmica regularne sezone imao je prosjek od 17.8 koševa, 7.3 asistencije i 3.9 skokova po utakmica.</p>