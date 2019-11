'Ja samo slijedim Michaelove želje, u najboljim je rukama...'

Legendarni vozač Formule 1 Michael Schumacher prije šest godina doživio je tešku nesreću na skijanju. Od tada navodno više nije isti, no njegovo stanje kao i njega terapija obavijeni su velom tajne.

A bivši menadžer legendarnog Nijemca Willi Weber napao je Corinnu Schumacher, njegovu ženu. On tvrdi da mu onda ne dopušta prići blizu Michaelu zbog straha da se ne otkrije istina o tome kako je on tretiran.

- Volio bih znati kako je on i dati mu ruku, no nažalost, Corinna mi ne da. Ona se vjerojatno boji da ću odmah shvatiti što se događa i svima otkriti istinu - rekao je Weber u jednom dokumentarnom filmu, no ona mu nije ostala dužna.

U jednom od svojih rijetkih intervjua u potpunosti je opovrgnula Webera:

- On je u najboljim mogućim rukama i dajemo sve od sebe kako bismo mu pomogli. Shvatite nas, slijedimo njegove želje da njegovo zdravlje ostane tajna. Sve što je ljudski moguće kako bismo mu pomogli, mi radimo. Tako osjetljivu temu kao zdravlje držimo u privatnosti jer on to želi - rekla je Corinna.

Schumacher nije viđen u javnosti još od nesreće, a s obzirom na manjak informacija, javnost i obožavatelji Formule 1 uglavnom samo špekuliraju o mogućim situacijama. U rujnu je odveden u parišku bolnicu gdje je imao transplantaciju matičnih stanica, a kako govore glasine, Schumacher je pri svijesti.