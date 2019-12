Jači i od mononukleoze i loma prsta: Toni Kanaet izborio OI!

Nakon Kninjanke Matee Jelić (21) Hrvatska je dobila još jednog predstavnika iz taekwondoa na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Njezin klupski kolega iz Marjana, Toni Kanaet (24) uhvatio je jednu od posljednjih šansi nastupom na Grand Slam turniru u kineskom Wuxiju.

U kategoriji do 80 kilograma Kanaet je izgubio prvu borbu od Japanca Hidenorija Ebate (2-1), ali je zdušno navijao za prvorangiranog u kategoriji, Rusa Maksima Hramcova da uzme zlato. To se i dogodilo, a upravo to je bilo ključno da se Kanaet plasira na OI.

Naime, pravo nastupa ima prvih pet na olimpijskoj rang-listi u svakoj kategoriji, a Toni je trenutačno šesti. No direktan plasman ostvaruje borac koji je tri godine zaredom osvajao Grand Slam, a upravo to je jučer po treći put napravio Rus Hramcov.

Kako on drži i prvo mjesto olimpijske rang-liste u kategoriji do 80 kg, otvorilo se mjesto i za šestog - što je, srećom, naš Toni Kanaet. Ovo je izniman uspjeh za mladog Splićanina, koji je posljednjih godinu dana imao velikih problema s bolesti i ozljedama.

Prošle sezone morao je propustiti dva Grand Prixa zbog mononukleoze, izgubivši tako šansu za pozamašan broj bodova. Nakon dužeg oporavka na Europskom prvenstvu dočekao ga je novi peh. Slomio je prst na ruci, a s tom se ozlijedom borio na nekoliko sljedećih turnira.

U kategoriji do 67 kilograma prvog dana Grand Slama u finalu su bile dvije Hrvatice. Matea Jelić bila je bolja od Zagrepčanke Doris Pole (Dubrava) osvojivši tako titulu i nagradu od 70.000 dolara.