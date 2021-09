Dan nakon što su na drugom mjestu okončali prvi kvalifikacijske krug za Ligu prvaka, vaterpolisti splitskog Jadrana doznali su protivnike u onom idućem. U istom će im se pridružiti i Mladost, a oba će naša kluba biti i domaćini turnira. Igrat će se još u Szolnoku i Parizu.

Jadran će na Poljudu ugostiti Barcelonu, Oradeu i Primorac, dok će Mladost na bazenu uz Savu igrati protiv Montpelliera, Apollona i Crvene zvezde.

Splićani su apsolutni favoriti svoje skupine, dok se slično ne može konstatirati za ovosezonsku momčad mladostaša iako je ne treba ni prerano otpisivati.

- Skupina stvarno obećava i mislim da naš prolazak dalje tu uopće ne bi trebao biti upitan - reći će trener Jadrana Mile Smodlaka.

- Status favorita jasno treba dokazati u bazenu jer vidjelo se i na prijašnjem turniru u Podgorici koliko tu ima i oscilacija. Nama svaki novi dan zajedničkih treninga znači puno, tako da ćemo do splitskog turnira biti dodatno uigraniji. Turnir u Podgorici smo morali proći i pod umorom, i činjenicom da smo zajedno možda koja dva tjedna.

- Na nama je sada pokazati što smo i kakvi smo u odnosu na ostale suparnike. Mislim da su nam to u ovom trenutku suparnici po mjeri. Vidimo i mi neke šanse na zagrebačkom turniru. Mislim da možemo sigurno kvalitetno odigrati i s Apollonom i Montpellierom, dok će sa Zvezdom to biti već malo teže. To je momčad koja je u konačnici formirana kako bi se mogla nositi s vrlo jakim, osnaženim ostalim sastavima u Srbiji - dometnut će trener Mladosti Zoran Bajić.

Iz svake od četiri skupine u play-off prolaze po dvije prvoplasirane ekipe, a igra se od 8. do 10. listopada.

SKUPINA ZAGREB – Mladost, Apollon Smyrna, Montpellier i C. zvezda

SKUPINA SPLIT – Jadran, Oradea, Barcelona i Primorac Kotor

SKUPINA SZOLNOK – Szolnok, Savona, Vouliagmeni i Jadran (HN)

SKUPINA PARIZ – Noisy-le-Sec, Brescia, Terrassa i OSC Budimpešta.