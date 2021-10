Rukometaši Nexea senzacionalno su pobijedili u gostujućoj utakmici protiv Pays d'Aixa s 30-29 na otvaranju EHF Europske lige u Aix-en-Provenceu.

Pobjeda protiv trenutačno drugoplasirane momčadi francuskog prvenstva zasigurno je jedna od značajnijih u povijesti kluba. PAUC je odmah iza PSG-a, a u redovima imaju Accambraya, Lagardea, Clairea i Konana koji su standardni u francuskoj reprezentaciji.

Jaganjac se prometnuo u junaka utakmice nakon što je tri sekunde prije kraja zabio za pobjedu i dignuo Našičane na noge, a sveukupno je zabio devet golova.

- Sigurno da je jedna od najjačih momčadi koju je Nexe pobijedio, pogotovo u gostima. Ovo je velika pobjeda protiv renomiranog protivnika. Iskreno, nismo previše iznenađeni jer smo znali da ih možemo pobijediti. Više je to bilo iznenađenje za druge nego za nas. Ovo je pokazatelj svima onima tko nas podcijeni ili nas ne shvati ozbiljno da će se opeći - kazao je Halil Jaganjac pa dodao:

- Jedino što nam je žao zbog ozljede Frana Milete. Trebali smo biti i u reprezentaciji zajedno, ali nadamo se dobrim vijestima. Tu utakmicu smo pobijedili zbog njega. Odigrali smo srčano i muški, a pobjedu bih posvetio njemu.

Halil je u posljednjim trenucima s devet metara proparao protivničkog golmana, baš kao što je to učinio i legendarni hrvatski rukometaš i olimpijac Iztok Puc koji je u finalu protiv Wallaua zabio za obranu naslova Europskog prvaka 1993. godine.

- Vidio sam gol. Svi koji igramo rukomet smo upoznati s time. Znam točno o čemu se radi, ali ne bih baš povlačio usporedbe s Iztokom iako mi je drago. Slična je bila situacija, ali njegov gol je ipak bio puno značajniji. Mi smo tek pobijedili prvu utakmicu grupne faze. Nakon dobre akcije u kojoj je sudjelovala cijela momčad, otvorila mi se prilika za šut. Treba i dečkima skinuti kapu - kazao je Jaganjac i dodao:

- Ima dosta golova koji su mi dragi, ali ovaj je poseban jer je bio za pobjedu. To se ne zabija svaki dan.

Nexe je minutu i pol prije kraja imao sedmerac za vodstvo, ali Kalim Zahaf obranio je udarac Predragu Vejinu.

- Vjerovao sam od prve minute da ćemo pobijediti i ta vjera se nije izgubila do zadnje sekunde. Mislim da smo bili bolji od njih i zasluženo smo uzeli dva boda. Malo nas je i sreća pomazila, ali kad se boriš srčano kao što smo i mi to radili, na kraju sve dobro završi - rekao je Halil.

Za PAUC igraju dva hrvatska rukometaša, Marko Račić i Ivan Filipović.

- Marko je moje godište, a od Ivana sam stariji dvije godine. To su mladi dečki koji igraju u Francuskoj i želim im sve najbolje u budućnosti. Pričali smo dosta jer se poznajemo i dobri smo - rekao je Jaganjac.

Našičani su tradicionalni proslavili pobjedu s navijačima, ali zbog umora slavlje nije potrajalo dugo u noć.

- Veselilo smo se, najviše u svlačionici. Toliko smo bili umorni od utakmice i puta da smo ubrzo nakon slavlja otišli spavati. Družili smo se s igračima i navijačima, večerali i nakon toga se razbježali po sobama - kazao je Jaganjac.

Utakmicu i veliku pobjedu protiv renomiranog francuskog protivnika komentirao je i trener Nexea Branko Tamše.

- Protivnik je bio jako dobar i zahtjevan. Dečki su bili jako disciplinirani i zrelo smo odigrali zadnjih deset minuta. Ostali smo mirni kod zaostatka, imali smo viziju što napraviti do kraja utakmice. Nismo iskoristili jedan sedmerac i kontru, ali to je rukomet. Dobili smo potvrdu da smo na pravom putu. Znamo da će svaka sljedeća utakmica biti još teža, ali imamo plan - rekao je Tamše pa prokomentirao 24. minutu susreta kada je Nexe bio u napadu:

- Bio je to veliki šok kad se Mileta ozljedio, ali onda sam dečkima u svlačionici rekao: 'idemo to odraditi za Milija!', mislim da su dobili još jedan atom pozitivne energije te su odradili to za njega.

Nexe sljedeću utakmicu igra protiv Savehofa 26. listopada od 16.45.