Jaganjac se vraća u Hrvatsku! Ali ne u Zagreb, nego u Nexe

Halil Jaganjac odigrao je svoju posljednju utakmicu za Metalurg i u idućih bi se par dana trebao priključiti hrvatskom doprvaku Nexeu! Makedonski mediji javljaju kako je jedan od najboljih mladih rukometaša svijeta sve dogovorio s klubom iz Našica i najkasnije nakon reprezentativne stanke trebao bi se priključiti svojoj novoj momčadi.

Prošle sezone Halil je bio najbolji strijelac Seha lige i spominjao se kao veliko pojačanje Zagreba dolaskom Červara na klupu hrvatskog prvaka. Iako su pregovori trajali nekoliko tjedana i došli do zadnje faze, hrvatski reprezentativac i 'plinari' nisu se uspjeli dogovoriti pa je Halil ostao u makedonskom klubu.

No, novi problemi s financijama počeli su utjecati na momčad iz Skoplja i jedan po jedan igrači polako napuštaju brod koji tone. Posljednji od njih, čini se, je Jaganjac, a bez svog najboljeg igrača Metalurg će biti u još većim problemima. Što je, pak, dobra vijest za Nexe jer uspjeli su dogovoriti dolazak igrača koji će im odmah biti veliko pojačanje za nastavak sezone.

- Bilo kakve ponude za naše igrače razmotrit će naš predsjednik. Halil pregovara s drugim klubovima, no loše je što je ta informacija izašla u javnost na dan naše važne utakmice - rekao je trener Metalurga te nastavio:

- Nije tajna da Jaganjca već dugo traže brojni klubovi diljem Europe. Dođe li ponuda koja zadovoljava Metalurg, jer on i dalje ima ugovor s nama, ali i njega, nećemo mu raditi probleme. No, zasad nema još službenih informacija da odlazi, sve su to nagađanja.

Za dovođenje moćnog lijevog vanjskog od ranije su zainteresirani Meškov Brest, Kielce i Zagreb, no Halil je po treći put odlučio zaobići hrvatskog prvaka, ako je Zagreb uopće pokazao zanimanje ovaj put, iako je nedavno rekao kako je uvjeren da će jednog dana obući Zagrebov dres.