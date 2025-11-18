Obavijesti

Jagušić je prerastao U21 razinu i lako bi se mogao naći u avionu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Piše Domagoj Vugrinović,
Jagušić je prerastao U21 razinu i lako bi se mogao naći u avionu za Svjetsko prvenstvo 2026.
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Krilni napadač Slavena još jednom je pokazao kako kvalitetom odskače u utakmici gdje je igrao van pozicije na "osmici". On i Luka Vušković odavno su pokazali kako imaju mjesta u A selekciji

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je treću uzastopnu utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. godine. Danas je u Budimpešti svladala Mađarsku s 2-0. Protivnik se dosad pokazivao kao tvrd orah, a ovo mu je bio prvi poraz u dosadašnjem natjecanju. Doduše, Mađari nisu ostvarili nijednu pobjedu, nego su se zadržali na sredini skupine s tri remija.

