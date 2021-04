Ma nitko se poslije ovakve utakmice i poraza ne može osjećati dobro, svi smo u glavi imali dojam da smo mogli više. U prvom poluvremenu smo propustili dobre situacije, da smo tu jednom zabili, sve je moglo otići u drugom smjeru, kaže nam Kristijan Jakić.

Dinamov vezni red većim je dijelom utakmice potpuno nadigrao Španjolce, a veliku ulogu u tome imao je i Kristijan Jakić. Korektor vezne linije Dinama odradio je sjajan posao, potpuno neutralizirao kreaciju Pareja i Triguerosa, donio stabilnost "modrima" u sredini terena. No, Dinamo je minimalno poražen (1-0), pa u Maksimiru s nestrpljenjem čekaju uzvrat u Španjolskoj.

- Poslije utakmice smo pričali u svlačionici, komentirali ju više nego inače, razmišljali što smo mogli bolje. Znamo da smo izgubili kod kuće, ali i dalje svi vjerujemo kako imamo šanse za prolaz dalje. Nije bilo čak ni toliko tuge, vidjelo se na svakom od nas kako žali za porazom, ali dali smo sve od sebe. Sada još bolje znamo vrline i mane Villarreala, bit će zanimljivo i u uzvratu.

Kakva je atmosfera vladala na regeneracijskom treningu dan poslije utakmice?

- Ma sve je bilo najnormalnije, vlada pozitivna atmosfera i optimizam. Svi znamo koliko ovakvi rezultati znače za nas osobno, klub i naše navijače, ali mi smo i dalje uvjereni kako ćemo proći dalje. Osjetili smo Villarreal, vidjeli da možemo igrati s njima.

Je li vas tko impresionirao od njihovih igrača?

- Osobno, najviše me fascinirao Gerard Moreno, stvarno je odličan igrač. Znali smo da će oni imati posjed, ubacivati se u međuprostore, ali baš me oduševio svojim kretnjama, snalaženjem na malom prostoru i svojom vizijom. Ipak, mi smo dobro kontrolirali utakmicu, bili odlični u prvih 60-ak minuta, a onda smo od prevelike želje za izjednačenjem počeli griješiti, pa su oni bolje izgledali u završnici. To treba priznati.

Dinamo je u tih 60-ak minuta imao dosta dobrih situacija, udaraca i prigoda, jeste prilikom koje šanse već vidjeli loptu u mreži?

- Uh, jesam! U onoj situaciji kada je Gvardiol šutirao početkom nastavka, već sam digao ruke, bio sam siguran da to ulazi u gol, ali golman je sjajno reagirao. Ma najviše mi je žao tog poništenog gola, pet puta smo gledali snimku, šteta za to zaleđe Atiemwena. Ali, to su sitnice, detalji koji odlučuju ovakve utakmice. Uh, da smo tu zabili, tko zna kako bi se razvila utakmica, no i dalje imamo otvoren rezultat.

Neki stručnjaci tvrde kako se igra Dinama raspala vašim izlaskom...

- A ne znam baš, ja sam se trudio, odigrao najbolje što mogu, ali nisam samo ja utjecao na tijek igre. Poremetio nas je taj gol u nastavku, taj nesretni penal. Ma iskreno, ni ne znam je li to penal. Čovjek je napucao Theophilea s pola metra, vidjeli smo puno situacija u kojima se to ne svira. Moja zamjena? Ma tko može znati što bi se događalo da sam ostao u igri, evo protiv Tottenhama sam izašao pa smo zabili dva gola. To je nogomet, a svi poštujemo odluke trenera, tu nema pogovora.

Španjolce ne očekuje lagan uzvrat za tjedan dana...

- Sigurno, više nitko na Dinamo ne gleda kao na momčad s kojom će biti "lako ćemo", neće nas podcijeniti niti Villarreal. Vidi se to po izjavama njihovih igrača i trenera poslije utakmice, i oni su svjesni naše kvaliteta. I znaju da bez obzira na njihov gol prednosti ništa još nije gotovo. Kažem, bit će zanimljivo i u uzvratu, jako zanimljivo...

Vi se s Villarreala, ponajbolje momčadi Španjolske, pod hitno morate prebaciti na Lokomotivu, posljednju momčad HNL-a. A tu nemate pravo na kiks...

- Pričali smo i o tome na sastanku, moramo zaboraviti Villarreal, nama je prioritet HNL. Od tuda sve počinje, a ne budemo li prvi u HNL-u onda neće biti ni Lige prvaka, ni Europske lige, ni ovakvih utakmica. Nama je HNL prioritet, a četvrtfinale Europske lige nagrada za sve što smo postigli tijekom sezone. Znamo do kuda smo stigli u Europi, a želimo još i više. No, prvo Lokomotiva. Neće nam biti jednostavno, niti će nas zavarati Lokomotivina pozicija na ljestvici, ali za nas tu igra samo pobjeda - završio je Jakić.