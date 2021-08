Do kraja ljetnog prijelaznog roka ostalo je manje od 48 sati, hrvatsko nogometno tržište zatvara se 31. kolovoza (u 23.59). Tko se sve do tada ciljano pojača mirnije će ući u nastavak sezone, a svaki neplanirani odlazak (ako za koga stigne 'nemoralna ponuda'), mogla bi ozbiljno narušiti rezultatske ambicije nekog prvoligaša. No, što će se u sljedećih 40-ak sati događati u Maksimiru?