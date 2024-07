Jakir nakon sinovog prvijenca: Već su mi rekli da moram častiti

Prvo poluvrijeme bilo je ekstremno teško, vidjelo se da su teške noge. Nezadovoljan sam s lakim trošenjem posjeda, imali smo nekoliko kardinalnih grešaka gdje nas je Zagorac spašavao. Kule je zabio lijep gol, ali vidi se da smo 'teški'. Puno je lakše bilo drugo poluvrijeme, započeo je nakon pobjede protiv CSKA 1948 (6-2) na startu priprema trener Dinama Sergej Jakirović.

Igrali su 'modri' bez reprezentativaca (Baturina, Pjaca, Petković, Hoxha) i Nevistića na golu, a imali su se priliku dokazati mladi igrači. To su u drugom dijelu iskoristili Patrik Horvat (17) i Noa Mikić (17).

- Momci su dobro iskombinirali, zabili pet lijepih golova, a mladost je skrenula pažnju na sebe što je za klub poput sebe jako dobro. Tražimo mi i dalje krila, tražiš opciju broj 1, a konkurencija te tjera. Ti 'klinci' su budućnost Dinama, oni su tu godinama, a malog Patrika Horvata znam od 'zagića'. Imaju ogroman potencijal, Bože zdravlja, moraju raditi, nadam se da ću i sam biti zdrav, samo je to važno u njihovoj karijeri - objasnio je strateg 'modrih'.

Austria: Pripremna utakmica Gnk Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A gol je zabio i njegov sin Leon (17). Prvijenac je to u seniorskom dresu Dinama, red je da počasti. No, hoće li častiti on ili tata?

- Već su mi rekli, mislim da ja moram častiti. 'Raskusurat' ćemo se - rekao je tata Sergej kroz smijeh.

A na terenu si bili i neki povratnici poput Lukasa Kačavende (21), dok je kapetansku traku u drugom dijelu nosio Marko Rog (28).

- Kačavenda nije igrao skoro godinu dana, trebat će mu još vremena, a ne boji se - to mi je najvažnije. Rog, što reći, da mu se nije dogodilo to što mu se dogodilo, vjerojatno ne bi nikad došao u Dinamo. Naravno da smo mu izašli u susret da pomognemo jedni drugima - zaključio je Jakirović.