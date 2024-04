Jakir: Puno smo opasniji s dva napadača, a Petković sjajno surađuje i s Kuletom i Brodićem

Dinamo nastavlja s pobjedama, nogometaši Sergeja Jakirovića niz pozitivnih rezultata nastavili su i u Gorici. Kulenović i Bulat odveli su Zagrepčane do važnih bodova kod Gorice, Jakirović je tako u prvom obračunu vjenačnih kumova svladao Rajka Vidovića. I to kad je najviše trebalo, kad Dinamo hvata novi naslov prvaka.

- Od prve minute smo bili energični i kombinatorni, imali dobar pristup. Tražili smo brzi gol, zabili smo ga, mogli smo prije riješiti utakmicu. Nevistić je super reagirao kod šanse Rukavine. U nastavku smo pokušali zabiti drugi gol, nismo bili toliko naprijed, ali smo preko Kulenovića imali sjajnu priliku za 2-0. Kontrolirali smo utakmicu, Bulat je golom priveo utakmicu kraju - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Nervoza? Nije bilo nervoze, ali vam kola u glavi da uvijek možete biti kažnjeni za promašaje. Rajko Vidović se bori za sebe, drago mi je da došao na prvoligašku scenu, čitav život radi za to. Gorica je napravila doabr potez, momčad ga slijedi, želim mu svu sreću. Čestitao je na pobjedi, ja njemu želim sreću dalje.

Novi sustav?

- Radili smo ovaj tjedan na tome, većinom imamo posjed, pa smo radili linije kretanja, one su drugačije nego u 4-3-3 ili 4-2-3-1. Bili smo kombinatorni, može biti problema kad se izgubi lopta. Gledamo i dalje da to bude još bolje. Špikić? Osjetio je zatezanje aduktora, on je opcija za tog "wing-backa", to može jako dobro igrati.

Otkad ste prešli na ovaj sustav, tko zaigra uz Petkovića - zabije.

- Dobro tonkcionira, Bruno ima više slobode, spušta se i kreira, daje ton našem napadu. Tako da je kompatibilan s obojicom, i s Brodićem i s Kulenovićem, za nas je to jako dobra stvar - rekao je Sergej Jakirović.

Riječ je dobio Rajko Vidović...

- Vidjelo se da Dinamo ima širinu, odradili su dobru utakmicu, imali više šansi. Mi smo dobro parirali, ljuti me što smo im poklonili prvi gol. Mogli smo biti čvršći i jači u duelu, samo tako se može parirati Dinamu. Primili smo jeftin gol, kasnije smo imali dobru šansu preko Rukavine, nismo ju iskoristili. Dinamo je u nastavku napravio više, zasluženo pobijedio - poručio je Rajko Vidović, pa nastavio:

- Da imam Petkovića bili bi konkretniji, ha, ha. Ali to treba platiti. Analizirali smo Dinamo, htjeli smo nešto napraviti preko bočnih pozicija, napravili smo jednu jako dobru situaciju i nismo je iskoristili, pa primili smo jeftine golove. Dinamo je u dobrom momentu, igraju korektno, pružili su dobru partiju, vjerujem da smo i mi na dobrom putu.

Rijeka?

- Očekuje nas slična, možda i teža utakmica jer igramo na Rujevici. Oni su kvalitetni, po meni su najozbiljniji, ne osciliraju puno, ali dobro ćemo se pripremiti, vjerujem da ćemo i tamo odigrati kvalitetno - završio je Vidović.