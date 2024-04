Jakirović: Teško mi je pao zadnji poraz u Gorici, ove sezone su nam uzeli čak pet bodova...

Dinamo će u subotu put Velike Gorice. Nogometaši Sergeja Jakirovića nastavljaju lov za vodećom Rijekom, a ovog ih tjedna opet očekuje zahtjevan raspored. Dinamo sutra gostuje kod Gorice, u srijedu u Maksimiru dočekuje Varaždin, pa će se sljedećeg vikenda u Kranjčevićevoj ulici obračunati s Lokomotivom. Ipak, dinamovcima je sad u mislima samo Gorica.

- Dugo nismo imali tjedan dana između dvije utakmice, odradili smo regeneraciju pa dva taktička treninga kako bi bili još bolji na terenu. Radili smo analizu Gorice, oni su nam uzeli pet bodova ove sezone, ali svjesni smo svojih mogućnosti, dobre forme, želimo pobjedom nastaviti lov za Rijekom - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Idemo utakmicu po utakmicu, dobro je što smo svježi, ne igramo svaka tri dana. I konačno imamo prilike nešto i trenirati. Ovo nam je važna utakmica u svakom smislu, do kraja sezone ćemo uvijek igrati prije Rijeke, tako pobjedama možemo na njih vršiti dodatan pritisak.

Malo o Gorici.

- Ma Dinamu je uvijek teško u Gorici, bez obzira u kojem sastavu igrali, tamo je uvijek napeto. Svi se žele pokazati, skrenuti pažnju na sebe dobrim igrama protiv nas. Rajko Vidović će nam otežati put do pobjede, on se bori za sebe i momčad. Mi ćemo tražiti rani gol kako bi utakmicu odveli na naš mlin. Zadnji put smo tamo poraženi, to mi je jako teško palo, vodili smo 1-0 i imali 24 udarca prema golu. Ali to je nogomet.

Goricu vodi vaš vjenčani kum Rajko Vidović.

- Donio je nešto novo u Goricu, poštenje i pravi pristup koji ga je krasio kao igrača, ali i kao osobu. Gorica je postala pragmatičnija, više se ne igraju toliko u zadnjoj liniji, očekujem maksimalno motiviranu Goricu.

Zdravstveno stanje?

- Živković je imao poštedu posljednjih dana, pa ćemo vidjeti stanje s njim, dok se Pierre-Gabriel dobro oporavlja, vjerojatno će preskočiti još samo Goricu. Stojković je nedavno odradio prvi trening s nama, malo smo ga pazili da igrači na njega ne idu "full", tu je odmah puno toga pokazao u igri. Čekamo da prođe osam mjeseci od njegove operacije, tad bi mogao krenuti maksimalno, Emreli se vratio i trenira, dok Perić i dalje pauzira - završio je Jakirović.