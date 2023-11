Jakirović: Danas nije lako biti navijač Dinama! Zekić: Nikad nismo ovdje imali toliko prilika

Dinamo je stigao do još jedne pobjede, "modri" su u derbiju 16. kola svladali Osijek 2-1. Sretno i spretno, pogotkom Gabriela Vidovića u 91. minuti. Osječani su se u Maksimiru predstavili u dobrom svjetlu, bili su hrabri i rastrčani, ali im je sreća ovoga puta okrenula leđa. Sergej Jakirović i Zoran Zekić očekivano su na "pressici" bili različitog raspoloženja.

- Bio je pravi derbi pogotovo za neutralne gledatelje, vidjeli smo sve što nosi derbi. Igrači su dali maksimum, prvo poluvrijeme smo poveli, imao je Osijek svojih prilika, tu je Zagorac dobro reagirao. Osijek je kasnije promijenio sustav, pa smo reagirali početkom nastavka, tu smo dobili ravnotežu i balans u igri, mogli preko Ljubičića riješiti utakmicu na 2-0 - rekao je Jakirović, pa nastavio:

- Mogu pohvaliti igrače da se nisu predavali do zadnje sekunde, imali smo spojnicu Ademiju, dobru šansu Moharramija, na kraju smo zabili taj gol za 2-1. Osijek je na kraju zaprijetio preko Caktaša, izvukli smo tu veliku pobjedu.

Vidović je konačno junak utakmice...

- Mi smo se odlučili za igrače koji su trenirali s nama u pauzi, reprezentativci se najčešće vrate bez trenažnog procesa. U nekom predviđanju, našem planu B smo razmišljali kako ćemo reagirati sa zamjenama. Jako mi je drago što je zabio tako važan pogodak, svi su s klupe dali kvalitetan impuls, i Halilović i Jurić, svi su bili kako treba.

Malo o Bruni Petkoviću...

- Mislim da nam je pokazao koliko nam je falio, on može sačuvati loptu, dok se igrači ne priključe, oko njega je stalno nešto opasno. On vidi neke stvari koje mi obični ljudi ne vidimo, to je pokazao.

Je li vas iznenadio Osijek, stvorili su puno prilika?

- Nije me iznenadio Osijek, dali su najviše golova u ligi, ali otkako je Zekić došao na klupu razmišljau ofenzivno, to stvarno dobro rade. Osijek ima igrače koji mogu raditi višak, od Miereza, Bukvića, Pušića, Lovrića..., ali imamo i mi grešaka u zadnjoj liniji.

Zagorac je bio sjajan, ali je kiksao kod gola...

- To je sudbina golmana, naravno da nije trebao istrčavati na tu loptu, ali nije uzdrman. Imamo dva dobra vratara, Zagorac i dalje ostaje jedinica.

Što kažete, je li vaš Dinamo u zadnje vrijeme ima sreće ili nema? Često zabijate u zadnjim sekundama, a u nekim ste utakmicama promašivali nemoguće...

- Nemam pojma. U Varaždinu smo bili sjajni, imali dvije stative, pa se nekako iščupali. Protiv Lokomotive je to bilo slično, prvenstvo je dugo, mislim kako se ta sreća ili nesreća na kraju nekako iznivelira. Danas nam je bilo važno pobijediti i imali smo malo sreće. Drago mi je da momci dobro reagiraju pod pritiskom, nije to lako, to je stres. Dečki se ne predaju, uz podršku publike stalno guraju naprijed. A tanka je linija jeste li uspješni ili ne.

Nikako da vam se na klupi poklopi jedna utakmica u kojoj već u ranoj fazi utakmice vodite 2-0 i možete lakše disati.

- Izgledam li vam kao da sam ostario, haha? Nije lagano biti navijač Dinama ove polusezone, svi su navikli na visok nivo, a vidimo kako je sve krenulo. Moramo se izdići iznad svega, biti bolji što nije nimalo lako. Jedva čekam utakmicu u kojoj ćemo iz prve dvije prilike zabiti i onda voditi 2-0 - završio je Jakirović, pa sam upitao novinare:

- Pa nitko me nije pitao za onog golmana iz Rumunjske? Nikad nisam čuo za čovjeka.

Riječ je dobio i Zoran Zekić.

- Čestitam Dinamu na pobjedi, mislim da je bila dobra i otvorena utakmica. Mi smo previše toga promašili u Maksimiru da bi se nadali nečem više, imali smo 4-5 sjajnih prilika, ali nije bilo koncentracije. Na kraju smo poklekli, dobili smo gol o kakvom ću razgovarati s momčadi. Bio sam uvjeren ako zabijemo u pravo vrijeme da možemo doći i do preokreta, bili smo opasni i kod 1-1, nismo to napravili. Život ide dalje, nema mjesta kukanju, za pet dana nas čeka novi derbi - kaže Zoran Zekić, pa nastavlja:

- Mladi Matković će pamtiti ovaj gol, želim mu da ostane prizeman i normalan. Dobio je priliku, iskorištava svoje minute. Ako bude radio kako radi do sada, bit će to dobro. Za sad ga po karakteristikama više vidim kao krilu, ali da će u budućnosti biti pravi napadač. Samo da još malo bolje pohvata napadačke linije kretanja i napreduje u igri leđima okrenut golu.

Stvorili ste puno prilika u Maksimiru.

- Dvaput sam s Osijekom pobijedio u Maksimiru, ali nikad nismo tu stvorili ovoliko prilika. Bio bih bahat da kažem da sam očekivao ovoliko prilika, vidjelo se na Dinamu da su pod pritisku, osjetila se njihova nervoza. Lovrić? Diže se, puno bolje trenira, ali ima veliko razdoblje iza njega u kojem je bio "u kanalu". I on i cijela momčad. Dosta je tu pritiska, samo treba raditi - završio je Zekić.