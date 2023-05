Jakirović: Frigan predobro igra da ga ne bismo prodali na ljeto

Europa kompromitirana, dolazi Dinamo, Rujevica rasprodana! To je Rijeka ovog vikenda. Žestoki aplauzi čekaju sve 'bijele', a od dvije trećine stadiona i trenera 'modrih'. Pred medije su s Ri-strane sjeli trener Sergej Jakirović i vođa Emir Dilaver.

- Dolazi nam ekipa koja je već osigurala naslov, s novim trenerom, s mojim kolegom i prijateljem Igorom Bišćanom. On je unio dosta discipline u njihovu igru, primili su samo jedan gol u sedam utakmica! OK, olakotna okolnost je što nisu zabili u gostima, ali... Naravno da su imali prigoda. Drago mi je da stadion rasprodan pa da uz pomoć naše sjajne publike odigramo jednu momčadsku, fajtersku utakmicu jer samo tako imamo šanse ugroziti Dinamo. Znamo koliko su oni kvalitetni, ali nadamo se ugroziti ih našim zajedništvom i borbenošću. Spremamo neke kombinacije za Dinamo no o sastavu ću odlučiti nakon subotnjeg treninga. O početno postavi te o planu B ako stvari slučajno ne krenu kako mi želimo - priča Jakirović.

Spasili ste Rijeku 'iz provalije', a zadnja dva kola si zakomplicirali borbu za Europu bez koje sezona ne bi bila baš pun pogodak.

- Sezona je jako neizvjesna. Stalno pričamo kako nam je HNL takav da svatko svako može dobiti. Je, sami smo si "krivi" što smo se doveli u ovu situaciju, ali nema veze... Treba uživati u svakom izazovu. Ne želim kod mojih igrača vidjeti taj neki strah koji sam primijetio u nekim situacijama u Varaždinu. Ne želim da se 'skrivaju', da imaju taj strah od pogreške nego da igramo otvoreno i trudimo se ugroziti protivnika jer upravo nas je takva, beskompromisna igra dovela u europski dio poretka. Dok smo mi cijelo vrijeme osvajali bodove i išli prema gore drugi su klubovi imali neka krizna razdoblja pa je i to jedan od razloga što smo ih stigli i prestigli. Ali... Nema veze. Mi i dalje sami odlučujemo o svojoj sudbini i treba vjerovati u svoje mogućnosti bez obzira na snagu protvnika. Istina je da stalno igramo na maksimalnom broju okretaja, ali je isto tako istina da smo pokazali kako možemo igrati protiv svakoga. U Maksimiru smo pokazali da u dijelovima utakmice možemo čak i dominirati protiv Dinama tako da me jako zanima kako ćemo odigrati u nedjelju. Naravno, igračima je iscrpno objašnjeno i 100 posto su kako Dinamu ne smiju 'pokloniti' ama baš: ništa. U Maksimiru je presudio prekid, zato smo izgubili, ali sve ostalo bilo je 50:50. U međuvremenu im je formu jako digao Ivanušec, tu je i Petković, Mišić oko kojeg se sve vrti. A sad su izbalansirani, znaju svi u Rijeci dobro kakav je Igor trener i lider. Što kaže Dilaver, nema šanse da oni u Rijeku dođu 'šetati' zato što su već osigurali naslov.

Prijatelja Bišćana, dok je bio u Rijeci, ste s Goricom dobili sva tri puta.

- Da, istina. A s druge strane kao trener imam "savršen" omjer s Dinamom, ali - u Dinamovu korist! Osam poraza od Dinama u osam utakmica i normalno da me to kopka. Dinamo je momčad koja kazni i sitne pogreške. Nadam se da ćemo u nedjelju to promijeniti da i ja skinem taj peh s njima.

Izostanci?

- Goda ima tri žuta, imamo i par rovitih, ali mislim da će svi biti spremni. Mi radimo tako jako da 'sami sebe poubijamo na treningu'. Smije se Dilaver ovome, da, ali to moramo ponoviti i na utakmicama koje nas čekaju do kraja sezone.

Foto: HNK Rijeka

Sportski direktor Raić-Sudar je bio na finalu BiH kupa?

- Nije jer je imao prometnu nezgodu, hvala Bogu nije mu ništa i nije uzrokovao nezgodu, ali nije bio na tom finalu.

Neki igrači Zrinjskog su vam zanimljivi? Mario Ćuže npr.

- Ma ja pratim Zrinjski. Ćužea sam ja doveo tamo na posudbu koja mu sad ističe. Dinamo ima 25 igrača na posudbama. Sve ovisi kako će odvijati stvari kod nas, tko će otići i onda već moramo imati spremne zamjene. Ali... kvalitetu koja će odmah biti na Rijekinoj razini. Samo takve tražimo. A Zrinjski pratim i čestitam im na duploj kruni.

Koliko je momčad prije Varaždina možda zaljuljao i medijski val o Friganovom mogućem odlasku u Dinamo?

- Pa odlazi Frigan u Dinamo od prosinca, a zapravo je stalno u Rijeci i zabija golove za Rijeku - smije se Jakirović.

- To može napisati bilo tko. Nije ništa službeno. Ako i kada bude nešto službeno, klub će ti objaviti i očitovati se. Nećemo valjda dva kola prije kraja pričati o tome tko nam možda dolazi, a tko možda odlazi?! A Rijeka itekako naporno radi na prijelaznom roku. Ali svi ti neki napisi, Ćuže, Pašalić, ovaj, onaj... To nije ni blizu realizacije.

Koliko igrača namjeravate dovesti?

- U svakoj liniji po jednog, minimalno. A onda ćemo vidjeti tko će sve otići. Imamo mi sve spremno!

Mladi su igrači, ipak medijska naklapanja mogu ostaviti traga na njima.

- Pa pričam ja s njima o tome, normalno. Što se Frigana tiče ja mislim da je samo stvar tehnike realizacije transfera jer ponuda već imamo dosta i bit će ih još. Predobro igra da bi to prošlo ispod radara. A mi već tražimo nova rješenja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bišćan najavljuje minutažu za Dinamove juniore na Rujevici. Šansa više za Rijeku?

- Moguće, ali poznavajući Igora, znate koliko će juniora dobiti tu šansu. Jedan. E-ve-ntu-a-lno dva. Preozbiljan trener i klub da bude drukčije. Fair-play borbe za Europu će i oni poštivati. Pa protiv Osijeka je igrao s najjačom momčadi.

Možda vam Gorica protiv Varaždina i Šibenik protiv Osijeka pomognu još prije utakmice s Dinamom?

- Sve je moguće u HNL-u, to sam rekao odmah na početku. Ali mi idemo uzeti što više možemo već u nedjelju. A ne želim, ovo što kaže i Emir, kod mojih igrača vidjeti strah od pogreške. Igraj, bori se i uživaj u poslu koji obožavaš! - rekao je 'Profa'.

Emir Dilaver sve zna. O Rijeci i o Dinamu i o ovakvim utakmicama.

- Stiže nam Dinamo. Dakle: teška utakmica za nas. Oni nemaju nikakav rezultatski presing, ali sigurno će dati sve od sebe jer to zahtijeva trener i jer tako zahtijeva klub. Mi, s druge strane, još ganjamo Europu. Sve što smo napravili ove godine već se može nazvati fantastičnim. Sad samo igrači moraju shvatiti da nemamo što izgubiti nego istrčati i dajući sve od sebe zapravo uživati u utakmici otežavajući Dinamu život što više možemo, ograničavajući njihove, a stvarati naše šanse.

Foto: HNK Rijeka

Ne može Dinamova svlačionica biti ista sa i bez ex-kapetana Arijana Ademija?

- Dinamo je sad bez Ademija, da, ali došao im je drugi trener. Nogomet je to. Jedan dođe, drugi ode, bio to igrač ili trener. Igraju oni jako dobro i bez Ademija. Pa vidimo to, iz kola u kolo.

Vaša nervoza u Varaždinu?

- Nerviralo me kako smo se ponašali na terenu. Moramo se igrači prilagoditi na situaciju koju su smo si sami željeli stvoriti, da imamo utakmice za plasman u Europu i da su to utakmice koje nose određene dodatne pritiske. Vidjeli smo da nam nedostaje možda i malo kvalitete i mentalno stanje da te utakmice riješimo u našu korist. To me naljutilo! - otkrio je Dilaver.

