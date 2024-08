Jakirović: Hvala Bogu što je konačno završio prijelazni rok! Već mi je puna glava od njega...

Utakmice Dinama i Rijeka u svibnju odlučivale su o hrvatskom prvaku i osvajaču Kupa, a nedjelja i peto kolo HNL-a donose prvi ovosezonski derbi između ovih klubova. A atmosfera je potpuno kontrastna u "bijelom" i "plavom" taboru uoči utakmice nakon što je Rijeka izgubila s čak 5-0 u uzvratu doigravanja za Konferencijsku ligu od Olimpije, dok je Dinamo dovršio posao protiv Qarabaga i izborio Ligu prvaka.

Rijeka će tako biti puna motivacije. Pobjedom može preuzeti vrh HNL-a, ali joj neće biti lako, s obzirom na to kako Riječani nisu slavili u derbiju protiv Dinama još od 1. prosinca 2021. godine (prošle je sezone Dinamo tri puta pobijedio uz tri remija u šest derbija).

- Neće biti zahtjevno pripremiti utakmicu s Rijekom. Plasman u Ligu prvaka daje nam poticaj da nastavimo s ovakvim radom. Atmosfera je u klubu vrhunska, a momci su u jako dobrom tjelesnom stanju nakon što su se odmorili od doigravanja s Qarabagom. Ovo je nova sezona, nije bitno što je bilo prošle sezone. Mi smo ostvarili prvi cilj, a to je ulazak u Ligu prvaka. Vidjeli smo s kakvim smo klubovima bili u ždrijebu... To je da se čovjek naježi - započeo je Jakirović u najavi utakmice s Rijekom.

Dinamo je pun pozitive, a Rijeka baš i nije nakon pet golova od Olimpije. A kao sol na ranu, Rujevicu je napustio mladi hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (20).

- Taj poraz će sigurno utjecati na Rijeku! Ali znam da je Rijeka maksimalno motivirana kada Dinamo dođe na Rujevicu. Sada žele isprati gorki ukus u ustima. I mi smo imali puno takvih utakmica prošle sezone. Ne čeka nas laka utakmica, nijedna nije, ali mi gledamo sebe. Želimo nastaviti s dobrim rezultatima na ovom valu optimizma i dobre igre.

Jakirović je potvrdio kako ima nekoliko načetih igrača. Martin Baturina i Ronael Pierre-Gabriel imali su problem u utakmici s Qarabagom, ali 'profa' je rekao kako će svi trenirati u subotu uoči Rijeke.

- Situacija je dobra, ima nekoliko načetih igrača, ali svi su izrazili želju za igranjem protiv Rijeke. Vidjet ću danas na treningu koliko je tko sposoban. Ristovski i Ademi su blizu povratka, puno bi nam značili na Rujevici, imamo određenih pozicijskih problema, ali ako procjenimo da je to preveliki rizik, onda neće igrati kako bi se odmorili tijekom reprezentativne pauze.

Strateg 'modrih' komentirao je i ljetnu sagu oko odlaska Baturine.

- Hvala Bogu da je prijelazni rok završio! Već mi ga je puna glava... U petak je prije treninga do nas došla informacija kako Martin ide u Fiorentinu. Samo sam mu rekao: "Gdje ćeš sada dok je najbolje?". Drago mi je da ostaje, on je naša velika vrijednost, a može biti još bolji. Pokušat ćemo izvući još više iz njega, on je i na popisu reprezentacije, transfer mu neće pobjeći. Jedino je pitanje koliko će desetaka milijuna eura doći za njega. Velika je snaga našeg kluba što smo odbili te ponude i cijenimo naše igrače.