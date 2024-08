Jakirović i dinamovci na misi u kapelici na Maksimiru: Poraz od PAOK-a početak, od tad ne staju

Nakon pobjede protiv Gorice (4-1), nogometaši Dinama imali su treninga na Maksimiru jer nemaju mnogo vremena do uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka i odlaska u Azerbajdžan gdje protiv Qarabaga brane veliku prednost (3-0). Kako pišu Sportske novosti, prije treninga je Sergej Jakirović poveo momčad na misu u kapelicu Svetog Josipa ispod južne tribine Maksimira.

Tamo 'modri' mogu pronaći svoj mir i poslušati riječ Božju nedjeljom kad je to moguće. I prije su nogometaši Dinama odlazili na mise, ali nije to bilo 'na redovnoj bazi' kao što je to nakon što su 'modri' izgubili od PAOK-a u Solunu, odnosno od ožujka ove godine.

A od tada... Dinamo nije izgubio niti jednu utakmicu! U 19 odigranih utakmica imaju 17 pobjeda i dva remija, a po nastavak niza idu u Baku. Ne, nema tu govora o tome da uz Boyse koji su 12. igrač, Jakirović sad ima i 13 igrača čije su mogućnosti beskonačne, ali svakako je simbolično i vjerojatno dodatno povezuje momčad.

Bilo kako bilo, izabranici Sergeja Jakirovića u srijedu, 28. kolovoza, od 18 sati i 45 minuta u Bakuu brane veliku prednost i traže plasman u elitno europsko natjecanje. Onda, uz Božju pomoć!