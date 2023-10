Jakirović: Imao sam razgovor s igračima, svi su svjesni svoje odgovornosti, a bit će promjena

Težak je tjedan iza nas, Dinamo ne trpi prosječnost, a svjesni smo kako su naši navijači navikli na pobjede, kaže Sergej Jakirović.

Dinamo se poslije poraza od Hajduka i Ballkanija mora vaditi protiv Istre 1961. Puljani sutra od 17.15 stižu u Maksimir, "modri" tu više nemaju pravo na kiks. Borba za naslov dugo nije bila tako zanimljiva, Dinamo i dalje "ganja" Splićane na vrhu ljestvice. I zbog toga treba pobjeđivati.

Pokretanje videa ... Video: 24sata

- Jučer smo u razgovoru prije treninga u svlačionici pričali otvoreno o svemu. Meni je svlačionica svetinja, a takav sam i pričam direktno. Igrači su svjesni svog dijela odgovornosti, napravit ćemo sve da sutra budemo bolji. U nogometu se ne možete vraćati prošlosti, već samo izvući pouke. Mi ih imamo iz čega izvući, a učimo na svojim greškama - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Već na aerodromu u Prištini je jasno iskomunicirano kako imam apsolutno povjerenje i podršku kluba, kapetan Mišić je pričao s Ademijem, Ristovskim i Petkovićem, pa došao do mene dao mi do znanja kako igrači imaju povjerenje u mene i moj stožer. Ma to mi nije bilo ni upitno. Mi moramo tu odgovornost opravdati i na terenu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A protiv Istre će biti i rotacija...

- Neke će biti uvjetovane zdravstvenim stanjem, neke pak posljednjom izvedbom protiv Ballkanija. Priliku će dobiti neki drugi igrači, na njima je da iskoriste svoju šansu, pokažu zašto su dio Dinama. Petković se dobro oporavlja, Ristovski se uključio u trenažni proces, još su upitni Drmić i Ljubičić. Špikić bi nam se mogao priključiti tijekom reprezentativne stanke.

Malo i Istri...

- Od početka sezone imaju turbulencije, promijenili su trenera, a stigao je novi Španjolac kojem treba vremena da pohvata sve konce. Puljani imaju igrača koji nam mogu raditi probleme, Erceg je latentna opasnost za sve, a tu su i Lisica, Kadušić... Razmišljamo o sebi, samo s tri boda možemo vratiti mir u svlačionicu, pa otići na reprezentativnu stanku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trener Dinama je na utakmicu pozvao i sve navijače...

- Vidi se njihova podrška, žao mi je što smo ih tako razočarali u zadnje dvije utakmice. I moramo biti bolji. Minimum je dati sve od sebe, pravi navijači to uvijek prepoznaju, a svjesni su kako su u sportu uvijek moguća sva tri znaka. To je naša obaveza. Znam da im je bilo teško i mučno gledati naše zadnje utakmice, ali pozivam ih da dođu na tribine, trebamo ih - završio je Jakirović.