Jakirović: Kule? A ja budala što sam ga vratio. Mišiću je zglob poput jabuke, izgleda baš ružno

Dinamo nastavlja pohod prema naslovu prvaka. Nogometaši Sergeja Jakirovića upisali su i šestu uzastopnu pobjedu, u Kranjčevićevoj ulici "pala" je Lokomotiva. Junak utakmice bio je Sandro Kulenović koji je lijepim pogotkom odveo "modre" do nova tri boda. Sad je sasvim jasno

- Dobro smo se pripremili za Lokomotivu, nismo im dozvolili da nas napadaju u leđa iza naše obrane, to smo dobro zatvorili. Nismo neke ranije šanse pretvoriti u golove, bilo bi nam lakše... Nevistić je sjajno obranio zicer Goričana, ali kontrolirali smo utakmicu, možemo biti zadovoljni današnjom predstavom - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Kulenović junak? A ja budala što sam ga vratio... To vam je tako, uvijek sam vjerovao u njega, čak sam ga htio dovesti u neke klubove koje sam prije vodio. Pošten i karakteran dečko, sad mu se sve vratilo, presretan sam zbog njega.

Kakva je situacija s Mišićem i Špikićem?

- Mišić? Ne znam koliko je to ozbiljno, ali sada izgleda jako ružno. Zglob mu izgleda kao jabuka, a Špikić je osjetio zatezanje u listu, pa smo ga preventivno izvadili van.

Borbu o naslovu bi mogao odlučiti derbi na Rujevici...

- Derbi? Rijeka igra stvarno sjajno, zasluženo su tu gdje jesu. Evo, barem smo ih na dva sata preskočili, prvi put u sezonu. Ima još puno utakmica do kraja... Ne treba podcjenjivati ni druge suparnike, idemo kolo po kolo, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti.

Vi ste na kraju utakmice dobili i velike ovacije zapadne tribine...

- Iznenađenje, ha, ha. Ljudi imaju pravo biti ljuti, i ja sam bio ljut često ove sezone. Ajde, zadnjih sedam utakmica nisam. Boysi nas nose cijelu sezonu, vidi se ta pozitiva, osjeti se to u gradu. Svatko želi pobjede u nizu, treba tako nastaviti.

Bi li vam naslov s Dinamom bio najveći uspjeh trenerske karijere?

- Definitivno. Ma, ne treba zaboraviti ni titulu sa Zrinjskim , ali ova sezona... Uh... neke sam detalje iz ove sezone već zaboravio, ali da. Ovo bi mi bio najveći uspjeh u karijeri.

Jakirović je nahvalio i Theophilea...

- E on nam je bio ogromno pojačanje, to je dokaz koliko sam inzistirao na njemu. I toliko smo htjeli da nam se priključi. Sad nas čeka Varaždin, tu ćemo vidjeti kako ćemo reagirati s obzirom da puno naših igrača ima dva žuta kartona - poručio je Jakirović.

Silvijo Čabraja nije bio zadovoljan jer je njegova momčad ostala bez bodova u borbi za Europu...

- Čestitam Dinamu na pobjedi, nismo zabili svoje, oni jesu, to je to. Nismo bili dobri do primljenog gola, griješili smo u pasu, to nam je bio problem. Imali smo puno neprisiljenih grešaka, Dinamu smo davali loptu iz ničega... Malo smo bolje krenuli u drugom poluvremenu, pa poslije primljenog gola uzeli stvari u svoje ruke, ali Nevistić je skinuo veliki zicer Goričanu - rekao je Silvijo Čabraja pa dodao:

- Plan za dalje? Imamo još pet utakmica, u borbi smo za Europu, cilj nam je to ostvariti. Sljedeće kolo s Rijekom? Ma stalno slušam da je neka najbitnija ili najzahtjevnija, ne razmišljam tako. Slijedi Rijeka, želimo ih dobiti. Motivacija? igrači moraju biti motivirani, pa plaćeni su za to što rade. Moji igrači uvijek moraju biti motivirani. OK, nekad je lakši suparnik, pa ne zagrizu toliko, ali to je od trenutka do trenutka.