Jakirović: Mmaeeu krvari nos u svlačionici, a Kulenović je 'vruć'

Nogometaši Dinama su u 3. kolu HNL-a na domaćem terenu s 2-1 (1-0) pobijedili Goricu u ispremiješanom sastavu, a iako bi rezultat dao naslutiti da je bilo 'gusto', to tako nije djelovalo na terenu. Izabranici Sergeja Jakirovića u velikom su dijelu susreta kontrolirali igru, a gola ih je koštao trenutak nepažnje i neuigranost u zadnjem redu.

- Dobro smo ušli u utakmicu, suvereno, dominantno. Vrlo rano poveli, mislim da smo izgubili nit igre kod onog indirekta, a Gorica je dobro izvodila prekide. Nakon toga nismo imali priliku do poluvremena. Nedostajalo je energije i odlučnosti da pritisak na loptu bude kvalitetniji, dvije planske zamjene smo napravili na poluvremenu i krenuli po drugi gol. To smo napravili iz kontre, imali smo još nekoliko lijepih situacija, gosti su izbijali s crte. Primili smo gol kakav se ozbiljnoj ekipi ne smije događati, to moramo braniti. Proveli smo plan, odmorili igrače za srijedu i pobijedili - započeo je trener Dinama.

Priliku su dobili nogometaši koji nisu u 'udarnom' sastavu, a pokušat će se nametnuti kako bi dobili priliku u jačim utakmicama.

- Vidi se da fali ritma u određenim dijelovima utakmice, želja je velika, nekad radimo greške koje inače ne radimo. Pristup je bio dobar, shvatili su utakmicu ozbiljno. Sigurno ćemo ih koristiti i u budućim utakmicama - rekao je trener Dinama pa se osvrnuo na igru pojačanja u napadu, Kolumbijca Cordobe:

- Cordoba ima veliku energiju i veliku potrošnju, ima brzinu, igrat će još bolje kad se uigra s ekipom, stvarno je latentna opasnost igraš li ga u noge ili u prostor. To je super za nas. Kulenović opet zabio? Nameće se u prvih 15, moramo respektirati brojke, kako bi rekli 'vruć' je i uvijek je na raspolaganju.

No, problem je s Mmaeeom koji je odigrao jako dobru utakmicu, ali dobio je udarac u nos te ima problema s krvarenjem.

- Ništa nije s ramenom, veći je problem nos jer krv curi u svlačionici. Dobio je udarac laktom, a žuti karton je dobio radi reakcije. Sudac je prišao i priznao da je pogriješio u procjeni

U prvoj od četiri minute nadoknade dao je nadu Turopoljcima Jurica Pršir, ali ta nada nije dugo trajala, do posljednjeg sučevog zvižduka. Svjestan je bio trener Rajko Vidović da je ipak ovaj rezultat bio maksimum Gorice.

- Odradili smo korektnu utakmicu, Dinamo je otpočetka pokazao o kakvoj se momčadi radi. Oni ne praštaju, kažnjavaju svaku pogrešku. Tu se radi o izuzetnoj kvaliteti, ostaje žal što smo u šestoj minuti iz dekoncentracije i lošeg pasa u sredinu primili gol. Ali to je Dinamo, mogu im samo čestitati na zasluženoj pobjedi. Moramo biti zadovoljni kad dođemo u Maksimir i pružimo ovakvu partiju. Rezultatom ne, ali predstavom igrača da - rekao je trener Gorice pa zaključio:

- Čestitali smo si, nije lako unaprijed pobjeđivati, mada on nikad nema takav pristup. Jako su se potrudili da dođu do ova tri boda, pokušali smo im maksimalno otežati, ali vidi se kvaliteta Dinamovog igrača. Mogli su dati i koji gol više jer smo napravili još par grešaka, zasluženo su pobijedili i želim im puno sreće u narednoj utakmici u Europi.