Jakirović: Ne želimo Rijeci dati novac za Pašalića i Labrovića! A zašto je čudan poraz u Prištini?!

Krajem tjedna nogometne je kuloare zaintrigirala priča kako Dinamo na zimu ide u (još jedan) šoping na Rujevicu. Po Marca Pašalića i Nediljka Labrovića. A počelo se i ime Ive Grbića spominjati u kontekstu "plavih".

Eh sad, druga je stvar što Dinamo nema sportskog direktora, a nakon Šimićeve ostavke ni člana uprave zaduženog za struku. Sergej Jakirović je samo trener, nema dvojnu ulogu, kao što su imali Zoran Mamić, Krznar, Bjelica...

No Jakirović je u razgovoru za Sportske novosti otvoreno govorio o tim glasinama:

- Nije realno da Dinamo dovede Nediljka Labrovića i Marca Pašalića. Baš je to bez veze. Mišković bi za njih tražio ogroman novac, a Dinamo mu ne želi dati taj novac! Dakle, nikoga nismo kontaktirali na tu temu, a onda iz Rijeke puštaju probne balone. Tako je, recimo, izašlo da smo poslali službenu ponudu za Labrovića. To nema veze s istinom! Opipava se puls javnost zbog mog odlaska iz Rijeke.

Nastavio je o zimskim pojačanjima:

- Gledamo sve pozicije, to nije floskula. Želimo se pojačati, ali želimo dovesti igrače koji su bolji od onih koje imamo. Nije lako dovesti igrače takve kvalitete. Svi traže puno novca, danas je pravo pojačanje prilično skupo. Vjerujte, nema ništa ispod pet milijuna eura. Češljamo, tražimo najbolje opcije, ali nije nikakva tajna da ćemo se pojačati. No što možemo dovesti, o tom potom... Želim dovesti "rakete"! Totalno je svejedno koliko imaju godina. Samo da su brzi igrači kakve danas traži moderni nogomet, igrače koji mogu igrati pod visokom intenzitetom. Vidite, bili smo u Prištini, kod Ballkanija, pa su nas ljudi satrali. Zato što imaju neke igrače koji mogu igrati jakim intenzitetom. Onda se mi čudimo što smo izgubili od Ballkanija... Pa što se čudimo? Pokušat ćemo dovesti takve igrače za što manje novca, što povoljnije za klub...

Dotaknuo se i Grbića:

- Ma dajte, kako bismo doveli Grbića koji ima ugovor s Atleticom iz Madrida?! Kako bismo to mogli platiti?! Jedino da se dogovori s Atleticom, pa da postane slobodan igrač. Čavlina? On mi je zanimljiv. Iako je u Lokomotivi, on je vratar Dinama. Nekako je i logično da dođe u Dinamo. Međutim, ako bismo doveli Čavlinu, on mora biti prvi golman. Nadalje, Morena Živkovića sam želio u Dinamu zadnjeg dana ljetnog prijelaznog roka, ali tada smo ipak odlučili da ga ostavimo u Lokomotivi, da ga ne "ubijamo", jer smo znali da će u Lokomotivi imati minutažu, da će se razvijati. On je dijete Dinama. Pokazao je da može igrati na visokoj razini i mi to sve pratimo.

Zaključio je:

- Dinamo ima problem realizacije. Vratite malo film unatrag i zapitajte se kad je tako bilo u klubu. Baš sam razgovarao s Ivicom Olićem, koji je jednu sezonu igrao u Dinamu, pa ga pitam: "Koliko si golova zabio?". On kaže: "Dvadeset". Sve jasno kao dan, zar ne? Moramo se pojačati ako želimo osvojiti naslov prvaka Hrvatske!