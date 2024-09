Jakirović: Nikad nisam sumnjao u sebe, a društvene mreže treba izbjegavati i ne osvrtati se

U sklopu događaja povezanih s međunarodnim atletskim mitingom u Zagrebu u subotu je održana i druga BHM konferencija tijekom koje su održana dva panela s eminentnim gostima poput državnog tajnika za sport u Ministarstvu turizma i proslavljenog vaterpolskog vratara Josipa Pavića, svjetskog rekordera u bacanju koplja Jana Železnog, odnosno trenera nogometaša Dinama Sergeja Jakirovića.

Prvi panelisti diskutirali su na temu "Održivost i nasljeđe velikih sportskih događanja".

- Financijski su neodrživi projekti s previše gradnje, neodrživosti objekata, te oni osuđeni na prometne kolapse. Imamo strategiju za to, temelj svega je Zakon o sportu. Dok si sportaš o tim stvarima ne razmišljaš, normalno ti je da imaš uvjete. Izdavanja za sport su rasla i rastu, polako se mijenja svijest o sportašima i njihovim pravima i mogućnostima - rekao je Josip Pavić, a na njegove se riječi nadovezao Jan Železny:

- Bitka po tom pitanju je svugdje, a jako je malo novca za sport. Kada sam počeo davno u Ostravi, to je nemjerljivo s ovim što imamo danas. Zato danas organizacija mora biti znatno bolja u svakom segmentu. Uvjeti za sportaše su puno bolji, ali osnova se nije promijenila kada je riječ o rezultatu, moraš željeti uspjeh. Sport je odgovor na ono što mi želimo od društva, a to je da ono bude zdravo. A sport donosi puno više nego što dobiva. To je najveće pitanje u ovoj temi. Čudi me da moj rekord još nije prebačen… Bez sporta je moguće živjeti, ali bi to bilo teško.

'Kontinuirani rad je put ka napretku'

Projekt menadžer Boris Hanžeković memorijala Natko Bošnjak je po tom pitanju kazao:

- Zagreb miting je održiv miting. Održivost mora uključivati ljude, a mi imamo 350 ljudi u organizaciji. Fokus je na ljudima i ulaganjima u njih, jer bez njih nikad ne bismo došli na ovu razinu. Oni su izgradili ovaj miting. Veliki dio gubimo na financiranje infrastrukture, a taj dio želimo promijeniti u budućnosti.

Relevantan sugovornik na ovu temu je Primož Feguš, koji posljednje dvije godine obnaša dužnost predsjednika Atletskog saveza Slovenije.

- Treba spojiti mnoge elemente i interese. I to kontinuirano raditi da bismo napredovali. Sjetim se riječi po tom pitanju koje je rekao Sebastian Coe, u kojima je disciplina prva riječ - dodao je Feguš.

Druga panel diskusija bila je na temu "Mentalno zdravlje i psihološka priprema sportaša". Gosti su bili trener Dinama Sergej Jakirović, svjetska i europska prvakinja u skoku u dalj Ivana Španović, najbolji hrvatski atletičar Filip Mihaljević te profesorica psihologije Vedrana Radić Brajnov.

Nakon osvajanja naslova svjetske prvakinje Španović je morala propustiti Olimpijske igre u Parizu zbog rupture Ahilove tetive.

- Volim se osloniti na svoje znanje i iskustvo. To je timski proces, to je jako puno stvari da bi mogao pomisliti da možeš sam. Ruptura je dokaz da u jednom trenutku prošle zime nisam slušala svoj tim, a vjerovati timu je najvažnija stvar. Htjela sam biti hrabra, ali ustvari nisam bila, no pokušala sam sve što sam mogla. I to sam uradila skupa s timom - pojasnila je Španović, a Mihaljević se nadodao:

- Čovjek se preispituje najviše u krizama. Najbitnije je stvari izbaciti iz sebe i krenuti dalje. Nemam psihologa, ali kada radiš onda si sam sebi najbolji psiholog.

'Društvene mreže su za izbjegavnje'

Sergej Jakirović trenutačno ne treba psihologa, karijera trenera mu je na vrhuncu.

- Kada je bilo teško, želio sam i težio ostati svoj, želio sam odriješene ruke. Nikad nisam sumnjao u sebe. Direktan sam, jedino što želim je da igrač da maksimum. Izvući to iz svakoga nije isto. Društvene mreže su za izbjegavanje, posao nije igrica, ne treba se previše osvrtati već gledati sebe i svoj posao - rekao je Jakirović.

Zaključak profesorice Radić Brajnov:

- Koliko god bio sportaš, toliko je sportaš i čovjek, a rad s psihologom samo je plus u tome svemu. Obično se događa da do suradnje dolazi kada sportaš ispuca sve svoje mogućnosti. Meni je nekad žao da uskačemo kada 'gori'. A samo kroz kontinuirani rad sportaš stječe sigurnost. Psiholog ne donosi odluke, to je stvar sportaša.

Slijedio je razgovor s Kevinom Youngom, olimpijskim pobjednikom, svjetskim prvakom i bivšim svjetskim rekorderom na 400 metara s preponama.

- Još uvijek imam svoje sprinterice iz Barcelone. I sjećam se svoje pripreme za to svih godina ranije. Imao sam svoja pravila. I znao sam što moram napraviti da bih srušio Edwina Mosesa. Znao sam da mogu kada sam na treningu s udaranjem u devetu i desetu preponu istrčao ispod 47 sekundi. Danas ljudi kao Warholm idu ispod 46 sekundi. Sydney McLaughlin je inspiracija za sve koji dolaze, to što radi je nevjerojatno, a Femke Bol prati je u stopu. To je fantastično - fasciniran je svojim nasljednicima Young.

Na kraju Druge BHM konferencije predavanje nazočnima je održao Dylan Armstrong, trener olimpijskog pobjednika u bacanju kladiva Ethana Katzberga.

- Karijeru sam završio svojedobno baš u Zagrebu. Kladivo je u početku bila igra, a ja sam postao presnažan za kladivo, pa sam se sa trenerom Bondarčukom preselio na kuglu. Sličnosti su rotacije, kod kugle jedan okret, u kladivu 3-4. Sada tek vidim koje sam pogreške radio nekad. Atletičaru kao Ethanu potrebno se maksimalno posvetiti. On je bio košarkaš, trebalo mi je pet godina da od nekog visokog i brzog da dođem do cilja. Znao sam da je to - to. Njegov trening ima svoje specifičnosti, a on je jako mlad sa svoje 22 godine. Kladivo je moja prva ljubav i približavamo se svjetskom rekordu. Osnovno, ako nemate brzinu, nemate šansi - zaključio je Armstrong.