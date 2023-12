Jakirović o najtežem trenutku u Dinamu i odgodama: Dobro je da ih nema, bit će regularnije...

Dinamo je uspješno apsolvirao Europu i plasirao se u nokaut-fazu Konferencijske lige, a u nedjelju će ovaj dio sezone zatvoriti prvenstvenim derbijem protiv Hajduka u kojem mora juriti pobjedu jer mu Splićani bježe sedam bodova uz dvije utakmice više.

- Sigurno smo jako zadovoljni što smo ostvarili cilj. Nije bilo jednostavno, činilo se dobro nakon prve utakmice s Astanom, ali onda smo zaredali s tri poraza. Mogli smo protiv Viktorije uzeti više, u Prištini nismo ništa ni zaslužili. Odigrali su dečki kvalitetno ove dvije utakmice i zasluženo smo prošli. Nije bilo jednostavno zbog svega što se događalo. Napale su nas ozljede, u kratkom periodu imali smo puno utakmica, ali opet smo se uspjeli izvući, što je jako dobro za nas - rekao je trener Dinama.

- Momčad Ballkanija je pokazala da je dobra, nije bilo lako. Bezobrazni su, jako dobro znaju što rade, dvije godine su zajedno. Opet su momci ti koji su shvatili to maksimalno ozbiljno i izborili prolaz skupine. To smo htjeli, da u zadnjoj utakmici odlučujemo o sebi, naravno, nismo to htjeli na početku, ali tako se odvrtjelo i na kraju možemo biti zadovoljni.

Kako pristupiti derbiju?

- Važna, prevažna utakmica, iako mislim da se neće tu ništa odlučiti. Može biti psihološka prednost, znamo što nam je činiti, imamo dvije utakmice manje, imamo zaostatak i pokušat ćemo sve napraviti da na radost navijača pobijedimo Hajduk.

Što je s ozlijeđenim igračima?

- Boško će napraviti magnet, on malo šepa na tu nogu. Emrelija boli koljeno, neće biti u kadru, kao ni Drmić.

'Stalno se broje odgođene utakmice, ali moraš ih pobijediti'

Kakav Hajduk očekuje?

- Analizirali smo, imamo dva neugodna iskustva s njima, zaslužili smo puno više s obzirom na prikazano. Maksimalno odraditi, dati zadnji atom snage. Oni su zadnji put igrali u petak, mi jučer, uvjeren sam da će naći dodatnu energiju, ovo su važna tri boda.

Koji mu je bio najteži trenutak ove jeseni?

- Najteže sam doživio, osobno me pogodio, poraz od Ballkanija. To nije bio izgled moje momčadi, uvijek smo imali glavu i rep. A u prvenstvu, Gorica i Varaždin, tu smo zaslužili puno više. U Gorici smo ostali bez ičega, u Varaždinu se spašavali nakon što smo odigrali možda i najbolje poluvrijeme.

Dinamo ima dvije utakmice manje.

- Jako bi puno značilo u psihološkom smislu da odemo na pauzu s minus četiri. Cijelo vrijeme zaostajemo, a stalno se broje te dvije odgođene utakmice, ali njih moraš pobijediti. A to će biti zahtjevno, sve ovisi kakav će biti i protivnik. Moramo pronaći snage da pobijedimo. Uvijek se nešto računa, odgađaju se utakmice, ali to moraš pokazati na terenu.

'Kaneko je imao vatreno krštenje u Splitu, više pričam s njegovim prevoditeljem'

Kako komentira prijedlog klubova da nema jednostranih odgoda utakmica zbog Europe?

- Dobra je odluka da nema odgoda. Ako cijela Europa igra stalno, smatram da je to dobra odluka, bit će regularnije i nama lakše u psihološkom smislu.

Shvaća li Takuro Kaneko važnost ovog derbija?

- Kaneko shvaća, ja više pričam s prevoditeljem Kenom Sulimanovićem, haha. Imao je vatreno krštenje u Splitu, bio je malo fasciniran, ali sad se prilagodio i donosi nam razliku, što je sjajna stvar za nas.

'Ne želim da se ijedan igrač boji'

U kakvoj je situaciji virozni Martin Baturina?

- Vidjet ćemo. Maloprije sam s njim pričao, bolje se osjeća, ali jasno da je to ostavilo traga. Namjerno sam ga stavio od prve minute, bolje to nego da uđe s klupe pa reagirao kako je reagirao u prvom poluvremenu. Onda bi bilo problema! Ušli smo svjesno da odigra poluvrijeme, a onda ako može više, super, ako ne, da ga zamijenimo.

Dinamo je opet loše ušao u utakmicu, pokazao dva lica.

- Jasno je nama sve, radimo analize. Nekad mi to nije jasno, pogotovo kad završiš dobro utakmicu, pobijediš. Uvijek očekujem više samopouzdanja, više sigurnosti, čak smo dobro i ušli, a onda je došlo do grešaka, stalno si u kontraritmu, bojiš se da nešto ne zaluta... Možda je to stvar koncentracije, ne želim da se ijedan igrač boji, ipak je to samo sport, nemaš se čega bojati. Nadam se da će toga biti u budućnosti što manje - zaključio je Jakirović.