Jakirović: Osjeti se ta navijačka groznica, hvala im. Radimo još maksimalno na pojačanjima!

Blizu je onoga što želim, ali naravno da neke stvari mogu biti još bolje. Vidjeli smo da možemo, da se polako dižemo u formi. Kad tako dominirate, imate puno udaraca na gol, stavljate protivnika pod pritisak. Bitno je da smo iza stabilni, imali smo neke reakcije na kojima moramo poraditi. Optimist sam, smatram da se još možemo dignuti u formi, da to sve može još bolje izgledati.

Dinamo sada ide Lokomotivi s motivom više, upravo ih je Lokomotiva "razbila" na Maksimiru u prvoj proljetnoj utakmici.

- Svaka utakmica je priča za sebe, mi smo loše otvorili proljetni dio. Nitko nije mogao ni sanjati da će biti tako grozno po nas, ali to je nogomet. Sad idemo u rasprodanu Kranjčevićevu i želimo odigrati puno bolje, puno odgovornije i puno ozbiljnije i da uz pomoć publike uzmemo tri boda.



Koliko drugačiju Lokomotivu sad očekujete?



- Prošla utakmica je otišla u krivom smjeru jer smo u minuti primili dva gola. Kasnije smo imali prilike koje nismo iskoristili. Lokomotiva je opasna iz tranzicije, iz kontre i morat ćemo voditi računa o tome. Očekujem istu Lokomotivu, isti način igranja, to je njihov forte.

Stadion u Kranjčevićevoj je rasprodan, navijači Dinama srušit će rekord stadiona, a iz Lokomotive poručuju da bi rasprodali 50.000 ulaznica, da ima toliko mjesta.



- To nam je ogroman forte, vidi se da su gledatelji izrazili veliku podršku momčadi, hvala im puno, to nam puno znači. Osjeti se navijačka groznica. Teška je sezona, ali uz njihovu pomoć nam je lakše, hvala im od srca.



Kakvo je stanje s momčadi, točnije s Gabrijelom?



- On je trenirao s nama, odlično je prošao pripreme, spreman je. Nadam se da će biti registriran i da ćemo ga staviti u roster za utakmicu u Kranjči. I da osjeti atmosferu, obzirom na kakvim je stadionima igrao dosad. Theophilea nema zbog kartona, a malih problema s leđima ima Marko Bulat.

Bliži se i Betis?



- Nećemo kalkulirati, prvenstvo nam je najvažnije, nema nas ni puno, dosta je igraća otišlo, koji su bili prijavljeni, ali smo mogli prijaviti samo trojicu, tako da smo bez Ademija i Brodića u Europi. Rasporedit ćemo snage, sad igramo svaka tri dana, ali mi smo Dinamo, uvijek moramo ići na pobjedu.



Možemi li očekivati još pojačanja?



- Radimo, radimo. Nije lako, pokažemo interes, ali nismo dobili odgovor, prolaze nam dani, imamo dvije, tri opcije i morat ćemo se odlučiti. Ali, radi se maksimalno do 15. veljače i kraja prijelaznog roka.